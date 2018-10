Oderstädter im Wiesn-Rausch

Ausgelassen: Das erste Wochenende des Frankfurter Oktoberfestes war an Party kaum noch zu überbieten. Am 2. Oktober geht es weiter. Alle Veranstaltungen sind ausverkauft. © Foto: René Matschkowiak

Frankfurt (MOZ) Seit gut zehn Jahren wird in der Oderstadt die Wiesn nach Münchner Vorbild gefeiert. Mehrere Tausend Menschen sind alljährlich bei Ostbrandenburgs größter Zeltgaudi dabei – die meisten stilecht im Dirndl oder in Lederhose.

Auch die 23-jährige Liesa hat sich für ein Dirndl entschieden – und im Internet bestellt. Denn: „Richtige Trachtenläden gibt es in der Region eher selten.“ Außerdem spielte der Preis für die Studentin eine Rolle. „Wenn man das Dirndl nur einmal im Jahr trägt, braucht es nicht das teuerste sein“. Doch ohne wollen die meisten Damen nicht zum Frankfurter Oktoberfest gehen. „In normaler Bluse kommt man sich blöd vor“, meint eine junge Frau.

Auch Christoph Bugzel hat seine Lederhose online erworben. Was allerdings an diesem Tag mehr zählt, sind seine schottischen Gäste. „Wir haben Bill und Pauline im Sommerurlaub kennen gelernt“, erzählt er. Die beiden wollten unbedingt mal bei einem deutschen Bierfest dabei sein. „Wir haben sie eingeladen, weil wir auch in Frankfurt ein tolles Oktoberfest haben“, so Christoph Bugzel. Bill verrät, dass er zunächst in schottischer Landestracht, im Kilt, kommen wollte. Er habe sich dann aber nicht getraut, weil er nicht wusste, was ihn erwartet. Beim Anblick der anderen Gäste verspricht er, dass er wiederkommen und dann auch seinen Kilt tragen werde. Das Fest an sich finden die Schotten toll. Dass Bier aus Maßkrügen gken werde, sei in ihrer Heimat eher unbekannt, berichten sie.

Garant für tolle Stimmung ist die Musik. „Jochens Jungs“ sind als Party-Kapelle beim Oktoberfest gesetzt. „Wie die das machen, ist wirklich toll“, sagt Organisator Matthias „Matze“ Duden. Um sich einzustimmen, war Sänger und Harmonika-Spieler Andreas Wolff vorher auf der Münchener Wiesn. „Dort ist es allerdings so, dass die Kapelle alle zwei Stunden dasselbe spielt“, hat er festgestellt. In Frankfurt sei das undenkbar. „In Tauche ist immer unsere Generalprobe“, erzählt Jochen Gosemann, der „Vater der Kapelle“ und ihr Namensgeber. Dort wird probiert ob die neu einstudierten Stücke auch ankommen. Das tun sie durchgängig. Besonders natürlich der neue Wiesn-Hit „Cordula Grün“, für den „Jochens Jungs“ sogar eine kleine Choreographie einstudiert haben. Auch Neunziger-Jahre-Hits, für die Blaskapelle arrangiert, sorgen für Hochstimmung auf der Tanzfläche, die es zwar auf der Münchener Wiesn nicht gibt, aber in Frankfurt unbedingt dazu gehört.