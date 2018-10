Voller Einsatz bei allen Pokalläufen

Schnell, schneller, am schnellsten: Das am Ende siegreiche Team Bliesdorf (im Vordergrund) ist schon fertig, die Sternebecker noch mit dem Füllen der Zielgeräte beschäftigt. © Foto: Thomas Berger

Thomas Berger

Prötzel (Freier Autor) Das Prötzeler Feuerwehrfest zu dieser Jahreszeit hat schon lange Tradition. Gefeiert wurde am Sonnabend auf dem Sportplatzgelände hinter der Schule mit den Wettkämpfen des Amtsausscheids für Kinder, Jugend und Erwachsene zuzüglich zum örtlichen Pokalwettbewerb.

Rudolf Schlothauer, Bürgermeister der Gastgebergemeinde, und die SPD-Landtagsabgeordnete Simona Koß aus Prädkow verfolgten schon ab 9.Uhr den Auftakt zum mehrstündigen feuerwehrsportlichen Kräftemessen der aus der ganzen Umgebung angereisten Teams. Startern, Zeitnehmern und weiteren Helfern war nur selten eine Verschnaufpause gegönnt. Kaum war ein Teilwettkampf beendet, ging es schon mit dem nächsten los. Spannungsgeladen waren da manche direkten Duelle auf der Platzmitte beim Löschangriff. Einige legten echte Spitzenzeiten vor, jede Kleinigkeit funktionierte da nahezu perfekt. Bei anderen wie zum Beispiel den Neutrebbinern war bisweilen das Wasser zu schnell am Verteiler, bevor die weiteren Schläuche richtig angeschlossen waren. Also noch mal Drosseln des Drucks durch den Maschinisten, damit schließlich doch ganz vor die Zielgeräte bis zum Leuchtzeichen befüllt werden konnten.

Bilderstrecke Feuerwehrfest in Prötzel mit Amtsausscheid Bilderstrecke öffnen

Besonders viele und lautstarke anfeuernde Rufe aus den Publikumsreihen gab es für den Nachwuchs. „Lauf, Nele, lauf!“ oder „Durchziehen, Sarah, Feuer frei!“ war da zu vernehmen, als es gleich anfangs für die Jugendlichen zur 5x80-Meter-Staffel ging. Mehrere Hindernisse waren zu überwinden, am Ende drei Flaschen mit der Handdruckspritze von ihren Stäben zu befördern. Die Mädchen und Jungen legten sich voll ins Zeug – so wie auch bei der Gruppenstaffette. Die wurde für Kinder und Jugendliche jeweils etwas abgewandelt. Während die Älteren ihre ersten Kenntnisse in Knotenkunde mit unter Beweis stellen mussten, hatten die Kleinen an dieser mittleren Position in der Aufgabenliste einen Berg Blechdosen mit Bällen vom Tisch zu fegen. Aufgeben war keine Option – auch wenn es bei ihnen eben etwas länger dauerte, mühten sich die Jüngsten aus den Reihen des Prötzeler Feuerwehrnachwuchses beim Kuppeln zu lange, bis auch das bewältigt war. Am Ende reichte es in der Gesamtwertung beim Amtspokal, wo die Ergebnisse von 5x80-Meter-Lauf, Gruppenstaffette und Löschangriff zusammengerechnet wurden, aber nur zu Rang drei hinter den zwei Neulewiner Teams.

In der Jugend A (10 bis 14 Jahre) konnte sich Neurüdnitz gegen Prötzel und Bliesdorf durchsetzen, bei der Jugend B (15 bis 18 Jahre) ebenfalls die Neurüdnitzer gegen Neulewin und Neutrebbin. Konkurrenzlos waren die Prötzeler Mädchen. Bei den Erwachsenen im Löschangriff heißt der diesjährige Sieger im Amtsausscheid Bliesdorf, gefolgt von Alttrebbin und Altreetz/Neuranft. Die Feuerwehrfest-Pokale holten sich bei der Jugend B unter sieben Teams die Schulzendorfer vor Neutrebbin und Neurüdnitz), bei der Jugend A Neurüdnitz vor Wriezen I und Schulzendorf unter sechs angetretenen Mannschaften. Bei den fünf Bambini-Teams setzte sich Neulewin 1 vor der zweiten Mannschaft und Schulzendorf an die Spitze. Sogar aus Mehrow unmittelbar an der Berliner Stadtgrenze im Nachbarlandkreis Barnim waren zwei Jugendteams angereist.

Nicht zu schlagen waren bei den Männern wiederum die überaus wettkampferfahrenen Ihlower mit einer Spitzenzeit. Gleich dahinter folgten aber auch im Rennen um den Festpokal die Bliesdorfer und auf Rang drei die Alttrebbiner. Spaß hatten bei noch eher spätsommerlichen Wetter alle. Das betraf nicht nur das gespannte Verfolgen des Wettkampfgeschehens, sondern gerade auch für die Kinder diverse ergänzende Angebote mit Basteln und mehr.