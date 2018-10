449 Läufer sammeln Runden

Annemarie Diehr

Erkner (MOZ) Schon am Anfang des Laufs ein Rekord: 449 Läufer versammelten sich am Sonnabendmorgen hinter der Startlinie im Erich-Ring-Stadion. Freiwillige, die Runden zählten wurden noch gesucht, ebenso Kugelschreiber, um die Runden zu notieren. Um 10.06 Uhr dann das Startsignal. Sie wollen wenigstens zehn Runden – insgesamt 4000 Meter – für die Note 1 im Sportunterricht schaffen, hatten die Neuntklässler Gesine, Luis, Fabian und Maria vom Bechstein-Gymnasium kurz zuvor gesagt. Die Mehrheit der Teilnehmer am Sponsorenlauf des Schulfördervereins schaffte das mit links, so wie der 15-Jährige Julian. Die Nummer 105 steht auf seinem Leibchen, dass er keine 30 Minuten nach dem Start in eine Kiste wirft. In der 5. Klasse, erzählt er, sei er 55 Runden gelaufen; in diesem Jahr begnüge er sich mit zehn Runden.

„Wir freuen uns, dass der Athletic Park und die Wohnungsgesellschaft in diesem Jahr richtige Startnummern gesponsert haben“, sagt die 2. Vorsitzende des Schulfördervereins, Britta Grünke. Vom Erlös des Vorjahreslaufs sei unter anderem ein Kühlschrank für das Bistro im Haus A des Gymnasiums finanziert worden. Nicht nur materielle Anschaffungen, auch Veranstaltungen und Sprachreisen der Schule unterstützt der Förderverein finanziell.

10.45 Uhr: Das Feld der laufenden Schüler, Lehrer, Eltern und Freizeitsportler hat sich gelichtet. Einige haben bereits 15 Runden hinter sich. Zwischen 20 Cent und 10 Euro pro gelaufener Runde spenden Lehrer, Eltern, Freunde und Unternehmen. Rund 5000 Euro, schätzt Schatzmeisterin Jana Knoth nach einer ersten Hochrechnung am Sonntag, könnten in diesem Jahr für den Förderverein zusammengekommen sein. Die genaue Summe, auch wie viele Runden gedreht wurden, ergebe erst die Auswertung in den kommenden Tagen. Dann wird sich auch zeigen, ob die 7d, die Klasse mit den meisten gelaufenen Runden im vergangenen Jahr, ihren Titel verteidigen konnte.

Zwei Stunden dauert der Lauf am Sonnabend; kurz vor Schluss ziehen nur noch vereinzelt Teilnehmer ihre Bahnen. Da tritt die Startnummer 222 an das Mikrofon von Moderator Carsten Rowald und verkündet: 68 Runden. 27,2 gelaufene Kilometer – neuer Schulrekord. (amd)