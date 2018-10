Ein ganzes Dorf im Kürbis-Fieber

Annemarie Diehr

Spreewerder (MOZ) Auf das Paddeln im ausgehöhlten Riesen-Gewächs auf der Spree verzichteten die Züchter zwar, dennoch war das Kürbisfest in Spreewerder am Sonnabend ein voller Erfolg: Bei Kürbiswurst und Live-Musik verfolgten zahlreiche Besucher den Wiege-Wettbewerb.

Wo die Bühne steht, wuchsen vor zwei Wochen noch drei Kürbisse; 130 Kilogramm schwer das größte Exemplar. „Ein doofes Jahr“, sagt Sascha Tripler. Denn 200 Kilogramm aufwärts sollten es schon sein, um beim Wiege-Wettbewerb auf einem der vorderen Plätze zu landen. 233 Kilogramm brachte das diesjährige Gewinner-Gewächs auf die Waage – mit Hilfe eines Gabelstaplers samt Haltevorrichtung für den Kürbis wurde das Gewicht ermittelt. Dennoch: „Dieses Jahr ist kein so gutes Kürbisjahr“, sagt dessen Züchter Thomas Jakob. 2017 wurde er mit einem 263-Kilo-Giganten nur Zweiter.

Spreewerder ist im Kürbis-Fieber. Was mit einem 75-Kilo-Kürbis und dem letzten Platz beim Wiege-Wettbewerb in Fürstenwalde vor sechs Jahren begann, hat sich zu einem Nachbarschaftsfest auf dem Grundstück von Sascha Tripler entwickelt. Familienmitglieder und Freunde wuseln am Sonnabend in schwarzen T-Shirts mit dem Aufdruck „Kürbisköppe“ und „Zucchini-Girls“ zwischen Bühne, Ständen mit Kürbiskuchen oder -bratwurst und über den Tag gut 300 Besuchern umher. 20 Mitglieder, erzählt Tripler, zähle die Interessengemeinschaft der Kürbisköppe und Zucchini-Girls; mit dabei ist auch der Nachwuchs.

Tragen kann Hanni Tripler ihre Zucchini nicht. Das 21,5 Kilo schwere Gewächs hat die 10-Jährige über Wochen fleißig gegossen; ebenso ihre Schwester Josephine. Ihr Kürbis ist in den letzten Wachstumszügen allerdings geplatzt. Eigentlich, sagt der Fürstenwalder Kürbiszüchter Oliver Langheim, war die anhaltende Trockenheit für die Pflanzen ideal: „Weil man die zugeführte Wassermenge so selbst bestimmen kann“. Anders wenn es viel regnet: Dann bestehe die Gefahr, dass Kürbisse platzen, sagt der Kenner. Als Kübis-Olli reist er zu Wiege-Wettbewerben in Deutschland und Europa und vertreibt über einen Online-Shop Saatgut für Speise-, Zier- und Riesenkürbisse. „Atlantic Giant“, nennt sich die Sorte, aus denen Riesen-Gewächse entstehen. Wobei Größe und Gewicht nicht immer in Zusammenhang stehen.

„Ich hätte damit gerechnet, dass der größere schwerer ist“, sagt Wiege-Gewinner Thomas Jakob. Tatsächlich brachte der größere seiner beiden Kürbisse nur 218 Kilogramm auf die Waage. Hobby-Züchter André Güttler hat sich vor drei Jahren mit dem Kürbis-Fieber infiziert. 250 und 215 Kilogramm schwer sind seine Gewächse – das größere ist beim Transport gebrochen und läuft daher außer Konkurrenz. Mit bis zu 400 Liter Wasser täglich, erzählt der 32-Jährige aus Spreewerder, hätten er und sein Sohn Nico (4) die zwei Pflanzen über den Sommer gebracht. Ihr Tipp: Das Beet mit Mist vorbereiten. Vor Fäule und Schnecken bewahrt hat das Janine Gries und ihren Mann nicht: Kürbisse konnten sie in diesem Jahr nicht ernten. Dafür bietet das „Zucchini-Girl“ beim Fest selbstgemachte Johannisbeermarmelade an, außerdem die Sorten Zucchini-Zitrone und natürlich Kürbis.

„Wir kommen immer“, sagt Reimund Stula aus Hartmannsdorf. Weil er die Leute kenne und die Stimmung möge. Gerade hatte der Tanzverein Grünheide einen kleinen Auftritt, auf der Bühne baut die Fürstenwalder Band „Blayt“ auf, da verkündet Sascha Tripler, dass das Kürbis-Paddeln wegen niedriger Wassertemperatur und angeschlagener Gesundheit ausfällt. Der Stimmung tut das keinen Abbruch.