Von Trollen und Wassergeistern

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Eine Stimme, so klar wie norwegisches Fjordwasser – die Flöte, wie der Hauch eines Nebels über den schottischen Highlands, dazu zwei ideal harmonierende virtuose Gitarren - Das sind Kelpie. Das international bekannte Duo, bestehend aus Kerstin Blodig (vocals, guitar, bodhrán) und Ian Melrose (vocals, guitar, whistles, seljefløyte), spielen am Samstag, 6. Oktober, um 20 Uhr im Bürgerhaus Finkenkrug ein Konzert. „The Celtic-Scandinavian Dream Team“ verspricht ein Konzert mit ausgefeilten Arrangements, außergewöhnlichen Harmonien und Rhythmen in Verbindung mit keltischen und skandinavischen Liedern, die die Zuhörer verzaubern werden. Ians melodische Fingerpicking-Gitarre zusammen mit Kerstins groovigem Plektrumgitarrenspiel bilden die Basis für die leichtfüßig vorgetragene Balladen von Trollen und anderen Wassergeistern, pfiffig-fetzig arrangierte Reels und Hallings mit viel Spaß an spontanen Ideen und Improvisationen. Kartenreservierungen per E-Mail an info@buergerverein-finkenkrug.de.