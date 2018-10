Ideen für neuen Skaterpark gesammelt

Sophie Schade

Velten Der Skaterpark in der Veltener Südstadt soll einen frischen Anstrich bekommen. Am Sonnabend diskutierten Kinder und Jugendliche gemeinsam mit den Verantwortlichen, worauf bei der Instandsetzung geachtet werden sollte. Außerdem brachten sie zahlreiche Ideen für die geplante Erweiterung der Anlage mit ein.

Die Skateanlage liegt den Veltener Jugendlichen am Herzen. Das zeigte einerseits schon die Resonanz auf den Aufruf, Ideen für Instandsetzung und Erweiterung des Areals einzubringen. Rund 20 Kinder, Teenager und teils sogar ihre Eltern nahmen an dem Ideenworkshop teil. Auch der Jugendclub Oase war als zusätzliches Sprachrohr der Jugendlichen dabei. Andererseits war ihr Engagement in den lebhaften Diskussionen deutlich zu spüren.

Als sie während eines Rundgangs schilderten, was sie am aktuellen Zustand stört und was sie sich für die Neugestaltung wünschen, flossen allerhand Fachbegriffe aus dem Skatervokabular in das Gespräch ein. Wertvolle Tipps, wie sich die vorhandenen Geräte sinnvoller anordnen lassen und welche neuen Rampen sich auch für Roller- und BMX-Fahrer lohnen würden, gab es von Christian Heise. Der Brandenburger zählt zu den besten Skateboardfahrern Deutschlands und ließ sich nicht lang bitten, seine Expertise mit den Veltener Jugendlichen zu teilen.

Sein größter Kritikpunkt am aktuellen Zustand der Anlage war jedoch keine der Rampen, die nach über 20 Jahren intensiver Nutzung sicherlich ebenfalls die ein oder andere Verschleißerscheinung vorzuweisen haben. Vor allem müsse der Asphalt dringend ausgetauscht werden. Zu löchrig und rau sei der Boden im Laufe der Zeit geworden.

Dem stimmte auch Landschaftsarchitekt Steffen Hradil zu, der mit der Planung des Projekts betraut wurde. Aber auch ganz praktische Dinge wurden besprochen. Wo stellen sich die Skater unter, wenn es regnet? Werden mehr Parkplätze für Autos oder befestigte Fahrradständer gebraucht? Wo können neue Sitzgelegenheiten entstehen?

Merlin und Lukas beschwerten sich während des Rundgangs über Jugendliche, die die Halfpipe als Bank für einen Plausch zweckentfremden, statt auf ihr zu skaten. Genauso würden Eltern kleiner Kinder ihren Nachwuchs immer wieder auf der „Corner“, einer L-förmigen Bahn, klettern und spielen lassen. Dazu wurde der Wunsch laut nach einem Bereich mit entsprechend flachen Rampen für die Kinder, die gerade ihre ersten Fahrversuche auf dem Skateboard oder mit dem Roller unternehmen.

Außerdem berichteten die beiden zehnjährigen Jungen, dass es auf der Anlage immer wieder zu Diebstählen käme. Deshalb stand die Idee im Raum, Spinde aufzustellen, in denen die Skater ihre Taschen einschließen können. Auch der Gedanke, das Areal insgesamt einzuzäunen, stand zur Debatte. Nachdem der Skatepark von den Teilnehmern des Ideenworkshops bis in den letzten Winkel genauestens untersucht wurde, durften sie in Gruppen ihre Vorschläge auf einer Skizze der Anlage einzeichnen.

Aus der Abschlussdiskussion nahmen die verantwortlichen Projektplaner und Bauamtsleiter Berthold Zenner wertvolle Anregungen für ihre weitere Arbeit mit, die nun auch von der Stadt geprüft werden.

Für die Sanierung sind bereits rund 100 000 Euro bewilligt, außerdem seien 180 000 Euro im Haushalt der Stadt für die Erweiterung eingeplant. Im kommenden Jahr soll hierfür nochmals Budget freigegeben werden. Mit einer Baugenehmigung rechnet Bauamtsleiter Berthold Zenner gegen Ende 2019, sodass im Sommer 2020 mit der Instandsetzung und Erweiterung der Anlage begonnen werden kann. Wenn alles nach Plan läuft, könnten sich die Veltener in der Saison 2021 über einen frisch renovierten Skaterpark freuen.