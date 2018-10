Wenn Hollywood Wirklichkeit wird

Stefan Klug

(MOZ) Wer die mehrfach preisgekrönten weißen Strände von Clearwater Beach erleben möchte, muss mit all den anderen Besuchern sich über den Clearwater Memorial Causeway quälen. Doch nicht jeder bleibt auf der zweispurigen Straße bis sie die beliebten Shores erreicht. So mancher biegt zuvor rechts ab. Deren Ziel ist das CMA, das Clearwater Marine Aquarium. Anders als Sea World & Co ist das jedoch kein Vergnügungspark oder Zoo, auch wenn man hier Meerestiere aus nächster Nähe erleben kann. In den späten 1970er Jahren als Marine Science Center gegründet, ist das CMA heute eine Zentrum für Tierschutz, Meeresforschung und öffentlicher Bildung.

Und zwar weltweit bekannt. Dazu beigetragen haben Winter und Hollywood. Ersterer ist ein Delphin, der durch einen Unfall seine Schwanzflosse verloren hat. Im CMA wurde- Winter ist ein Mädchen - erstmals einem Meerestier eine Prothese angepasst, mit der sie noch heute in den Becken lebt. Und Hollywood hat diese Geschichte verfilmt. „Dolphins Tale“ hat sogar noch eine Fortsetzung erfahren. Danach sind die Besucherzahlen an der Windward Passage geradezu explodiert. Gut für das CMA, das als Nonprofit Organisation von Spenden und Eintrittsgeldern lebt. Diese kommen vor allem den Tieren zugute. Denn nicht nur die Menge jener, die sich für die Arbeit in der Einrichtung interessieren ist größer geworden. Sensibilisiert für das, was das CMA kann, werden diesem auch Jahr für Jahr mehr Tiere zugeführt, die hier ärztlich versorgt, gepflegt und später dann nach Möglichkeit in die Freiheit entlassen werden. So hatte man bereits im April 93 Schildkröten in Obhut genommen, 2017 waren es im ganzen Jahr nur 80. Mittlerweile ist man auch baulich an seine Grenzen gestoßen, so dass das CMA erweitert wird.

Besucher erwartet in Clearwater eine Mischung aus Tierarztpraxis, Museum und irgendwie dann doch Themenpark. Denn ganz ohne Unterhaltung geht es in den USA nicht. Beeindruckend ohne Frage ist der medizinische Komplex. Hier können die vor allem jüngeren Gäste live dabei sein, wenn Neuankömmlinge untersucht oder Bewohner der Einrichtung betreut werden. Es gibt einen Ausstellungsbereich, der den Focus auf das Zusammenleben von Mensch und Tier auf dem Meer legt. Rochen dürfen gefüttert und angefasst werden und nicht zuletzt finden sich Becken, in denen jene Tiere leben, die das CMA nicht mehr verlassen können. Zu den Resident Animals gehören die Delphine Winter und die jüngeren Hope, Otter Walle oder vier große weiße Pelikane, die als Rufus alle vor der Kamera von „Winters Tale 2“ gestanden haben. Letztere sind mittlerweile die Publikumsmagneten.

www.seewinter.com