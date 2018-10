Bombe bei Bauarbeiten gefunden

Heike Weißapfel

Mühlenbeck (MOZ) Bei Baggerarbeiten ist am Montagvormittag in der Kornblumenstraße in Mühlenbeck eine Bombe gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, hat sie aber keinen Zünder mehr. Deshalb konnte mittags wieder Entwarnung gegeben werden.

Das Ordnungsamt der Gemeinde hatte die Polizei verständigt und diese vorsorglich einen 500 Meter großen Sperrkreis eingerichtet, teilte Polizeisprecherin Dörte Röhrs mit. Gemeinsam mit Beamten informierten Mitarbeiter der Verwaltung die Anwohner, die ihre Wohnungen verlassen mussten. Auch der Schulcampus wurde vorsorglich geräumt. Der Kampfmittelbeseitungsdienst eilte vor Ort, konnte aber bald feststellen, dass die Bombe ungefährlich war. Die Bewohner konnten dann in ihre Häuser zurückkehren.

Der Fund hat zu Behinderungen im Bahn-Verkehr zwischen Berlin und Brandenburg geführt. Konkret waren die Linie S8 zwischen Blankenburg und Schönfließ, sowie der Regionalverkehr betroffen.