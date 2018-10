Verkehrschaos in der Stadt?

Andre Eckardt

Brandenburg Zur traditionellen offenen Marketingsitzung des Tourismusvereins Brandenburg beantwortete der verantwortliche Mitarbeiter und Verkehrsplaner der Stadtverwaltung Rolf Beyer kürzlich auf dem Fahrgastschiff „Pegasus“ alle Fragen, die den teilnehmenden Gästen auf der Seele brannten.

Im Fokus stand dabei die provokante Aussage eines „Verkehrschaos’“, verbunden mit der Frage „Wie weiter mit Parken und Verkehr“, die sicherlich als überspitzt zu werten ist, da ein ‚totales Verkehrschaos’ aktuell in der Stadt nicht gegenüber ist – zumindest noch nicht. Denn es gibt durchaus Zeiten, zu denen es für viele Autofahrer keinen Spaß mehr macht, von A nach B zu fahren. Dazu gehören Bereiche wie die Eigene Scholle und Wilhelmsdorf mit Planebrücke und Wilhelmsdorfer Kreuzung, Steinstraße, der Dom oder Nicolaiplatz. Und wie bei der offenen Marketingsitzung deutlich wurde, wird sich für die Bewohner der Scholle und Wilhelmsdorf wohl auch nach dem Neubau der Planebrücke nicht viel ändern. „Hier wäre es viel besser, eine Überführung zu bauen“, so Ralf Dieckmann. Angedacht ist diese jedoch erst sehr langfristig, schon heute darin zu investieren, sieht der Stadtverordnete nicht als die beste Lösung an, da man auf diesem Wege in zehn Jahren noch mehr Geld an die Hand müsse. Dann sollte man es doch gleich richtig machen, so der Tenor. „Vielleicht sollten sich die Scholle und Wilhelmsdorf mal Gedanken über eine Bürgerinitiative machen“, so der Vorschlag eines Teilnehmers, der mit dieser Einschätzung nicht alleine steht – auch die Freien Wähler der Stadt haben sich mit dem Thema bereits beschäftigt.

Ebenfalls auf der Diskussionsagenda stand das Thema Dom. Hierzu kommentierte Peter Lenz, dass seiner Einschätzung nach eine Einbandstraßenreglung die beste Lösung wäre. Beim Thema Steinstraße ist man sich bezüglich einer Vollsperrung mit Anlieger und Gewerbetreibenden zudem noch nicht einig“, teilte Beier weiterhin mit. Auch hierzu wird es also noch weitere Diskussionsrunden geben müssen.

Ein weiteres Thema war die Parksituation in der Stadt. Grundsätzlich befand Beier, „dass ausreichend Parkplätze vorhanden seien“. Trotzdem sieht der Verkehrsplaner noch an der ein oder anderen Stelle ein Parkhaus, wie zum Beispiel beim BAS-Gelände am Nicolaiplatz. Klaus Hoffmann von den Grünen fragte an dieser Stelle, warum man mit den Verantwortlichen des immer noch zu wenig ausgelasteten Parkhaus der Sankt-Annen-Galerie nicht gesprochen hat, um das zu ändern. „Nach Geschäftsschluss und Sonntag ist dieses zu und das muss nicht sein“, so seine Ansicht.

Insgesamt ergab sich der Eindruck, dass Autos in der Stadt nicht unbedingt willkommen sind – aberber ohne sie wird es letztlich auch nicht gehen. Darum muss mit Weitblick an den bestehenden Problematiken gearbeitet werden, war man sich einig. Schlimmer ist, dass für viele Vorhaben nicht genug Geld da ist. Hinsichtlich der Kommunalwahl nächstes Jahr ein wichtiges und spannendes Thema.