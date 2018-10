Sich bei einer Tasse Kaffee begegnen

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Das Haus der Begegnung macht seinem Namen seit der vergangenen Woche noch ein wenig mehr Ehre: Petra Schmugge und Monika Otto trafen hier nach einem Vierteljahrhundert, in dem sich die beiden Frauen nicht haben, erstmals zufällig wieder zusammen, begrüßten sich herzlich und nutzen die Chance sogleich, mit einem Gläschen Sekt auf das unverhoffte Wiedersehen anzustoßen. Doch auch an anderen Tischen wurde in gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen geplauscht, gelacht und gefeiert.

Anlass dazu bot das neu eröffnete Café Jacob, das künftig von der Akademie 2. Lebenshälfte betrieben wird. Sie hatte die Räume in der Jacobstraße 12 im Februar des vergangenen Jahres übernommen und seit dem ein breitgefächertes Kursangebot für Senioren etabliert. „Die Möglichkeiten bei uns aktiv zu werden, sind vielfältig und reichen von Kursen wie ‚Bewegung zum Tanz’ über ‚Gehirnjogging’ bis zu Sprachkursen in Englisch. Man kann sich aber auch einfach nur zum Kartenspielen oder Briefmarken austauschen treffen“, erklärt Koordinatorin Solveigh Calderin, die die Teilnehmerzahl allein in diesem Jahr auf rund 2000 beziffert, nicht zuletzt da ein beträchtlicher Teil gleich mehrfach in Kursen aktiv ist.

Mit dem Café Jakob soll nun noch mehr Leben in die Räume einziehen und ein generationsübergreifender Treffpunkt entstehen, bei dem das zwanglose und gemütliche Zusammensein im Mittelpunkt steht. „Wir haben im Rahmen der Zukunftswerkstatt im vergangenen Sommer, überlegt, wie wir die Räume nutzen wollen und die Idee des Cafés als Begegnungsstätte entwickelt“, erzählt Solveigh Calderin, die bis zur letztendlichen Umsetzung des Cafés noch einige Stolpersteine zu bewältigen hatte, weiter. So machte ein Wasserschaden im Juli 2017 die Nutzung der im Erdgeschoss gelegenen Räume bis zum Winter unmöglich, in die erste Etage zog derweil das SOS Kinderdorf. „Alle Visionen, die sich über beide Etagen erstreckt haben, waren damit hinfällig und wir mussten überlegen, wann wir Öffnungszeiten anbieten können.“

Geöffnet ist das Café nun zunächst mittwochs von 14 bis 17 Uhr, sollte das Angebot jedoch gut angenommen werden, besteht die Möglichkeit, die Öffnungszeiten zu erweitern. „Zudem sind eigene Ideen, zur zukünftigen Gestaltung des Cafés gern gesehen“, ermutigt Solveigh Calderin die Brandenburger. Als erste nutzen wird diese Chance Dagmar Helene Meyer, die in den Räumen ihre Bilder ausstellen wird, derweilen Kuchen und Kaffee, Salate und Säfte, Wein und Wasser zu moderaten Preisen genossen werden können – zubereitet durch die fleißigen Hände ehrenamtlicher Helfer wie Monika Kramer und Anika Goebe.