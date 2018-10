Das „Stadtcafé“ bleibt im Mittelpunkt

Thomas Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Das berühmte „Stadtcafé“ lebt fort! Wenn auch seit zehn Jahren als „Piazza San Marco“, so ist es nach aufwendiger Sanierung als solches an der Fassade ausgezeichnet und bleibt ein gastronomischer Mittelpunkt. Ende September hatte Dr. Matthias Gregersen (67) zur „Einweihung des Stadtcafés“ eingeladen, dazu Oberbürgermeister Steffen Scheller zum Durchtrennen des Schleifenbandes.

Dass die Hauptstraße 26/28 heller als je zuvor strahlt, sei das Werk aller, die am Bau mitgewirkt haben, übte sich Gregersen in Bescheidenheit und hat doch alle Hochachtung verdient. Schließlich war er – der Augenarzt aus Hamburg – es, der die Immobilie 2014 von der Stadt für rund 300.000 Euro kaufte, und sich fortan mit der Zahl drei magisch verbunden sah. In drei Jahren Bauzeit habe er es mit 30 Baufirmen zu tun bekommen, anfangs 3 x 33 Container Hausmüll und Dreck zu entsorgen gehabt, sodann 2 x 33 Container Bauschutt. 36 Balken mussten ausgetauscht und 600 Rechnungen beglichen werden. „Die Baukosten waren gefühlt 3-fach zu hoch“, bilanzierte er lächelnd und findet das Ergebnis überwältigend. Gregersen ist zwar Hamburger geblieben, aber längst Brandenburger Lokalpatriot. Seit elf Jahren investiert er – ermuntert und fachlich begleitet vom hiesigen Dipl. Ing. Dieter Galla – in die Havelstadt und insbesondere in die Hauptstraße, mit Ausnahme Deutsches Dorf 11. In der Hauptstraße hat er die Nr. 68 saniert und die 25 im Bau, die 65 in Vorbereitung und 26/28 kurz vor der Vollendung. Womit eine weitere Ausnahme einhergeht, denn mit dem Stadtcafé-Ensemble ist seit über 100 Jahren die Kurstraße 1 verbunden, weswegen in DDR-Jahren die Fassade für die ursprünglich drei Häuser vereinheitlicht wurde. Das habe laut Gregersen die Sanierung besonders kompliziert gemacht, aber der Kurstraße 1 nun die optische Selbstständigkeit eingebracht. Der rückseitige Industriebau sei bis aufs Erdgeschoss zurückgebaut und aufgestockt worden, sodass die Wohnfläche insgesamt auf 1.600 qm gewachsen ist. Verteilt auf elf Wohnungen, die bis 170 qm Platz bieten und bis auf eine vergeben sind. Vermietet sind auch die drei Gewerbeeinheiten, die sich ein Goldschmied, eine neu eröffnete Eissauna und eben das Eis- und Stadtcafé „San Marco“ teilen. So wird die Tradition fortgesetzt, die mit Bau der Nr. 26 um das Jahr 1880 Einzug hielt und als „Conditorei & Café Graf“ ab etwa 1900 zur Blütezeit aufstieg. „Ein Nobelcafé mit riesiger Kuchentheke und fantastischen Vitrinen“, wie der neue Hausherr ergründet hat. Später sei daraus das „Stadtcafé“ geworden und aus der Konditorei im Keller eine Centra-Bäckerei. Reste – kleinste wie auch mächtige Maschinen – fanden sich aus allen Zeiten, von der ursprünglichsten Weinhandlung, Wein- und Billardstube, dem Sitz der Volkssolidarität bis hin zur DDR-Disco mit der Türluke für die Gesichtserkennung. Matthias Gregersen berichtete von all dem mit so viel Hingabe, dass man meinen könnte, er würde vom Hamburger zum Brandenburger werden. Die einstige Chur- und Hauptstadt war ja auch mal Hansestadt…