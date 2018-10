Bürgerfest zur Deutschen Einheit am Brandenburger Tor

dpa

Berlin (dpa) In Berlin wird seit Montag der 28. Jahrestag der Deutschen Einheit gefeiert.

Unter dem Motto „Nur mit Euch“ begann rund um Brandenburger Tor und Reichstag ein dreitägiges Bürgerfest, zum dem die Veranstalter mehr als eine Million Besucher erwarten. Bis zum 3. Oktober können sie auf dem Festareal eine bunte Reise durch Berlin und die Bundesländer unternehmen, die allesamt mit Ständen vertreten sind.

Daneben gibt es unter anderem eine Geschichtsmeile, sportliche und kulturelle Angebote oder eine Open-Air-Ausstellung mit Fotos aus der Zeit nach dem Mauerfall. Verbindendes Element ist ein zweieinhalb Kilometer langes Band der Einheit mit den Ortsnamen aller 11 040 deutschen Städte und Gemeinden. Zur offiziellen Eröffnung des Festes war am Abend vor dem Brandenburger Tor ein klassisches Konzert der Neuen Philharmonie im Beisein von Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) geplant.

Berlin stellt mit Müller momentan den Präsidenten des Bundesrats und richtet die zentralen Feierlichkeiten deshalb in diesem Jahr aus. Sie gipfeln am Mittwoch, dem Tag der Deutschen Einheit, in einem Festakt in der Staatsoper. Dazu wird die gesamte Staatsspitze erwartet, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Festredner ist Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble.