Wechsel an der Spitze

Patrik Rachner

Brieselang Hans-Joachim Rapp ist neuer Vorstandsvorsitzender des Bürgerbus-Vereins Brieselang. Er wurde während der Mitgliederversammlung einstimmig gewählt. Zugleich wurde sein Vorgänger Günter Lüder unter anderem von Bürgermeister Wilhelm Garn (CDU) feierlich verabschiedet. Lüder, der zur Wahl nicht mehr angetreten war, ist nun Ehrenmitglied des Vereins.

„Günter Lüder hat in den vergangenen rund zwölf Jahren als Mitbegründer und Geschäftsführer des Bürgerbus-Vereins maßgeblich zur Erfolgsgeschichte beigetragen. Dafür gebührt ihm außerordentlicher Respekt und Dank! Ohne seine Expertise und sein Engagement wäre der Bürgerbus-Verein nicht da, wo er jetzt steht“, betonte Bürgermeister Garn. Lüder geht auf vielfachen Wunsch allerdings nicht ganz. Er will als Ehrenmitglied dem Verein weiterhin „mit Rat und Tat zur Seite stehen.“

Als am 10. Dezember 2007 der Bürgerbus zur ersten Tour aufbrach, hatte Günter Lüder mit seinen Mitstreitern bereits zehn Monate lang die Vorbereitungen dafür getroffen. „Die Anfangszeit war in der Tat ein bisschen schwierig, vor allem die Antragsstellung. Für alle Beteiligten war alles neu: für die Gemeinde, den Landkreis und auch für das Land Brandenburg, das den ersten Bürgerbus aus Lottomitteln finanziert hatte.“ Die Entwicklung seither bezeichnete Lüder als durchweg positiv, obgleich es anfangs gedauert hatte, bis der Bürgerbus angenommen wurde. Aber: „Seit langer Zeit haben wir von Jahr zu Jahr immer mehr Fahrgäste. Teilweise ist es so extrem gewesen, dass wir viele Menschen haben stehen lassen müssen, weil wir nur acht Sitzplätze im Bus hatten.“ Mittlerweile wurden Touren in den Morgen- und Abendstunden von Havelbus übernommen Mit dieser Regelung konnte der Bedarf besser gedeckt werden.

Pläne hat der Verein: es stehen Überlegungen an, welche neuen Strecken bedient werden können. Das soll 2019 spruchreif sein. Dafür will der neue Vorsitzende Hans-Joachim Rapp federführend sorgen. Er hat Lüder zuletzt ein Jahr lang begleitet und ihm über die Schulter geschaut. „Er hat sich alles angesehen, damit er weiß, was auf ihn zukommt. Mit Hans-Joachim Rapp an der Spitze ist der Bürgerbus-Verein gut aufgestellt. Da bin ich mir sicher“, betonte der ehemalige Vorsitzende.

Der Bürgerbus-Verein hat derzeit 38 Mitglieder. 18 ehrenamtliche Fahrer sind aktiv, 28 könnten es sein, um dem Bedarf weiter gerecht zu werden. Für Bewerber übernimmt der Verein die Kosten für die Schulung zugunsten eines notwendigen Personenbeförderungsscheins. Auch die Gemeinde leistet finanzielle Beiträge bei der Beantragung eines polizeilichen Führungszeugnisses.

Im kommenden Jahr wird ein neues und vor allem barrierefreies Fahrzeug, ein Niederflurbus, angeschafft. Die Gemeindevertreter hatten dafür per Beschluss grünes Licht signalisiert. Die Kosten in Höhe von 120.000 Euro sind im Haushalt verankert. Eine 50-prozentige Förderung des Landkreises ist als Voraussetzung für den Kauf vorgesehen.