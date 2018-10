Ideen für Strukturwandel in Lausitz müssen gebündelt werden

dpa

Spremberg (dpa) Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (parteilos) hat ein Ende der zahlreichen parallelen Initiativen beim Strukturwandel in der Lausitz gefordert. „Das Patchwork hervorragender Ideen muss eine Struktur bekommen, damit ein Bild mit Perspektive für die Zukunft der Region entsteht“, sagte er am Montag bei der Tagung „Zukunftsdialog Lausitz 4.0“ der DGB-Bezirke Berlin-Brandenburg und Sachsen im brandenburgischen Spremberg.

Diesen Wunsch äußerte auch der Vorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg, Christian Hoßbach. In einer solchen Steuerungsgruppe müssten neben einem Vertreter der Bundesregierung und der Länder Sachsen und Brandenburg auch kommunale Entscheider und Gewerkschafter mitarbeiten.

In der Lausitz haben sich in den vergangenen Jahren zahlreiche Netzwerke zum Strukturwandel gebildet. Hintergrund ist die schwindende Bedeutung der Braunkohle.

Am Sonntag war ein 500-Megawatt-Block des Braunkohlekraftwerks Jänschwalde vom Netz getrennt worden - er befindet sich jetzt in einer Reservezeit und kann bei Bedarf wieder hochgefahren werden, bevor er in einigen Jahren ganz stillgelegt wird. Nächstes Jahr soll ein zweiter Kraftwerksblock folgen. Damit soll der Kohlendioxidausstoß verringert werden. „Einen solchen Block können wir, wie sich zeigt, ganz einfach außer Betrieb setzen, nicht aber die Mitarbeiter. Schon jetzt sehen wir, es fallen Arbeitsplätze weg, ohne dass es neue gibt“, sagte Verdi-Landesbezirksleiterin Berlin-Brandenburg, Susanne Stumpenhusen.