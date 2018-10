Sogar Buddhisten gibt es im Havelland

Simone Weber

Rathenow „In Rathenow leben derzeit rund 1.800 Menschen mit Migrationshintergrund aus über 100 Nationen“, so Rathenows Erster Beigeordneter, Hans Jürgen Lemle am Samstag im Optikpark. „Darunter sind mehr als 200 Kinder im Vorschulalter. Diese Kinder gehören zu Rathenows Zukunft.“ Als Lemle das sagte, wurde das erste Parkfest gefeiert - eine Initiative des Landkreises Havelland als Beitrag zur bundesweiten Interkulturellen Woche. „Mit einem breiten Bühnenprogramm und zahlreichen Ständen und Aktionen von rund zwei Dutzend Akteuren zeigen wir, wie bunt und kulturell vielfältig das Havelland ist“, so die Integrations- und Migrationsbeauftragte des Landkreises, Anne-Christin Kubb.

Im Optikpark stellten sich unter anderem Religionsgemeinschaften vor. So die Kurdische Gemeinde mit rund 20 Mitgliedern und den dazu gehörigen Familien aus Rathenow. Aus dem Mittelmärkischen Teil des Havellands waren Buddhisten zum Parkfest gereist. Seit vielen Jahren besteht in Päwesin eine buddhistische Klosterschule. Aus dieser stammen die Mönche und Nonnen, die ein Backwarengeschäft betreiben, das inzwischen der Anziehungspunkt des Dorfes geworden ist.

Zum Parkfest konnten die Gäste, von Stand zu Stand, auch auf eine kulinarische Reise durch die Kulturen der im Havelland lebenden Menschen gehen. Adnan Khan und sein Cousin Sayar Khan frittierten im Ölkessel Auberginenscheiben in einem orientalisch gewürzten Kichererbsenmehl und Kartoffel-Teigtaschen.

Margarete von Fintel kocht und backt seit März mit heute acht teils muslimischen Frauen. „Beim regelmäßigen Zusammensein lernen die Frauen ganz nebenbei Deutsch – ganz ohne theoretisches Curriculum. Und ich bekomme dabei selbst viel zurück“, so die ehemalige Sozialdezernentin des Landkreises. „Jetzt wollen wir auch eine regelmäßige Sportgruppe initiieren.“ Zum Fest boten die Frauen unter anderem Kuchen und Gebäck aus Tschetschenien und Armenien an, aber auch Spinat-Teigtaschen als leckere Kostproben.

Die ebenso vertretenen „Stinknormalen Superhelden“ reagieren immer wieder auf aktuelles Geschehen. An ihrem Stand zeigten sich die Umweltschützer solidarisch mit den Demonstranten im Hambacher Forst, dem wegen darunter lagernder Braunkohle die Abholzung droht. Zum Parkfest gab es zudem tänzerische, musikalische und sportliche Darbietungen sowie Fachvorträge.