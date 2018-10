Jedes Grad kostet sechs Prozent mehr

dpa

Stuttgart (dpa) Der richtige Umgang mit dem Thermostat spart jede Menge Nebenkosten. Erste Regel: wenn möglich, die Wohnräume nicht über 19 bis 20 Grad heizen. Wer die Temperatur auf 23 bis 24 Grad hochtreibt, erhöht seine Kosten um durchschnittlich 24 Prozent – sechs Prozent pro Grad mehr. Darauf weist das vom Umweltministerium Baden-Württemberg geförderte Informationsprogramm Zukunft Altbau hin.

Um 20 Grad zu erreichen, empfiehlt die Initiative, den Regler auf Stufe drei zu stellen. Eine höhere Stufe beschleunigt die Aufwärmgeschwindigkeit nicht, sondern erhöht nur die Zieltemperatur. Bei Stufe fünf bedeutet das tropische 28 Grad Endtemperatur. In Schlafzimmer, Flur und Küche reicht aber meist sogar Stufe zwei aus, das bedeutet 16 bis 18 Grad Raumtemperatur. Eine Stunde vor dem Schlafengehen sollten Verbraucher auch die Heizung in Wohn- und Schlafzimmer auf Stufe eins bis zwei herunterdrehen. Damit es morgens beim Aufstehen nicht zu frisch ist, empfiehlt sich eine Zeitschaltuhr, die die Heizung in den Morgenstunden wieder aktiviert.