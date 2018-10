Entlassung von Gedenkstätten-Direktor politisch motiviert?

dpa

Berlin (dpa) Mitglieder des Beirats der Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen haben gefordert, die Absetzung des Direktors Hubertus Knabe rückgängig zu machen. In einem Offenen Brief an Kultursenator Klaus Lederer (Linke) äußerten sie zudem den Verdacht, es handele sich dabei um eine Strafaktion für Knabes „politische Unangepasstheit“. Die oppositionelle FDP kritisierte die derzeitige Führungslosigkeit der Gedenkstätte. Knabe kündigte am Montag rechtliche Schritte an. Er wolle seine Arbeit fortführen.

Die Unterzeichnerinnen des Briefes sind die frühere DDR-Oppositionelle Heidi Bohley, Schriftstellerin Freya Klier sowie die in der DDR politisch Inhaftierte Edda Schönherz und Professorin Barbara Zehnpfennig. Die Verwaltung von Lederer bestätigte am Montag den Eingang des Schreibens, wollte ihn aber nicht kommentieren.

Bei der Sondersitzung des Stiftungsrates wegen einer Affäre um sexuelle Belästigung in der Gedenkstätte sei Knabe in der vergangenen Woche nicht angehört worden. Das lege den Verdacht der Vorverurteilung nahe, schreiben die Frauen. Die Vorwürfe richteten sich nicht gegen ihn, sondern dessen Stellvertreter. Dieser wurde noch von Knabe beurlaubt. Knabe hatte die Linke stets scharf wegen ihres Umgangs mit der DDR-Vergangenheit kritisiert.

Ausgelöst wurde die Krise durch einen Brief mehrerer Volontärinnen, Mitarbeiterinnen und Praktikantinnen. Sie warfen der „Führungsetage“ der Gedenkstätte sexistisches Verhalten vor. Vor allem der Vize-Direktor stand im Fokus.

Lederer ist Vorsitzender des Stiftungsrates. Das Gremium habe kein Vertrauen, dass Knabe den Kulturwandel in der Gedenkstätte glaubhaft vertreten könne, hatte der Kultursenator nach der Sondersitzung mitgeteilt. Nun soll die frühere Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Marianne Birthler, übergangsweise beim Neuanfang helfen. Wie „Die Welt“ (Online) am Montag schrieb, sei Birthler persönlich integer, lasse sich aber von Lederer instrumentalisieren.

Der FDP-Abgeordnete Stefan Förster erklärte, Knabes kritische Gedenkstättenarbeit und sein Eintreten für die Opfer der SED-Diktatur hätten ihm nicht nur Freunde eingebracht. Mit seiner sofortigen Beurlaubung sei die Chance eines kontinuierlichen Übergangs vertan worden. Knabe habe seine aktuellen Aufgaben nicht beenden können.

Knabe teilte der Deutschen Presse-Agentur mit: „Ich möchte meine Aufgabe gerne weiterführen, da mir die Aufarbeitung der SED-Diktatur sehr am Herzen liegt.“ Die Reaktionen vieler Stasi-Opfer zeigten ihm, dass er weiter gebraucht werde. „Ich halte das Vorgehen nicht für gerechtfertigt und werde deshalb die rechtlichen Möglichkeiten, die mir zustehen, auch in Anspruch nehmen.“