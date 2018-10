Stromfressern geht es wieder an den Kragen

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Auch im Schuljahr 2018/19 werden Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 8 in Westbrandenburg Verschwendungen bei Wärme und Strom aufspüren und beseitigen. Die Energie Mark Brandenburg (EMB) GmbH lädt bereits zum neunten Mal zur Mission Energiesparen ein – einem Schulwettbewerb, der sich seit 2010 zu einer viel beachteten Umwelt-Aktion im Land Brandenburg entwickelt hat.

Derzeit wirbt RBB-Fernsehmoderator Uwe Madel für die Mission Energiesparen. Dazu hält er eine besondere Unterrichtsstunde zu den Folgen des Klimawandels an sechs Schulen, die sich erfolgreich um den Besuch beworben hatten. Am Montag war die Klasse 8.1 des Granseer Strittmatter-Gymnasiums an der Reihe.

Und ab sofort können sich interessierte Schulklassen für die Teilnahme anmelden. Die erste Mission, der Zu-Hause-Check, startet am 5. November. Im anschließenden Kommunen-Check Anfang 2019 nehmen die Mädchen und Jungen das Rathaus von Gransee kritisch unter die Lupe. Die sechs erfolgreichsten Klassen kommen schließlich ins Finale, dass auch bei dieser Auflage in der Landeshauptstadt Potsdam stattfindet.

Teilnahmeberechtigt sind alle achten Klassen im Versorgungsgebiet der EMB, also auch aus Gransee und Löwenberg.

Den Klassen, die die meisten Verschwendungen aufspüren, winken auch in diesem Jahr Preise im Gesamtwert von 7 000 Euro, die zu gleichen Teilen an die Klassen- und Schulkassen der sechs Finalisten gehen. Allein 3 000 Euro erhält der Erstplatzierte. Unterstützt wird das Projekt von der brandenburgischen BUND-Jugend sowie dem Energie-Team der Wirtschaftsförderung Land Brandenburg (WFBB).

Bildungsministerin Britta Ernst, die erneut die Schirmherrschaft übernommen hat, hofft auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, denn „der sparsame Umgang mit Energie macht die Familienkasse dicker und den Globus gesünder.“