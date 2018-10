Kalender begleitet durchs Fontanejahr

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Das Fontanejahr 2019 wirft seine Schatten voraus. Und auch abseits der landesweiten konzertierten Aktion zum Themenjahr (siehe Infokasten) tut sich etwas. In Gransee ist nun ein Kalender zum Thema erschienen, maßgeblich von Schülerinnen und Schülern des Seminarkurses Kunst des Strittmatter-Gymnasiums gestaltet.

Wieder einmal habe die Kooperation von Amt Gransee und Gymnasium wunderbare Frucht getragen, leitete Schulleiter Dr. Uwe Zietmann die Übergabe des neuen Kalenders ein. Zwölf Schüler, zwölf Monate, das habe gut gepasst. Fachbereichsleiter Wolfgang Schwericke von der Granseer Amtsverwaltung äußerte sich ähnlich lobend. Anlässlich des bevorstehenden Ereignisses werde auch in Gransee einiges passieren, sei es in puncto touristischer Infrastruktur oder auch Veranstaltungen, kündigte Schwericke zudem an. „Und mit diesem Werk haben wir das Fontanejahr jetzt ja quasi eröffnet. Es ist die erste Publikation dazu, die wir als Amt präsentieren können“, sagte er. Beim Durchlesen habe er sich zudem mit dem Denkmaltag der Stadt wiedergefunden. Die Lektüre des Kalenders sei auf jeden Fall „sehr interessant“.

Denn dies macht den Kalender aus: Neben Fotos von allerlei Sehenswürdigkeiten der Stadt wie Pulverturm, Marienkirche und der Stadtmauer, bis auf wenige Ausnahmen angefertigt von den Schülern des Seminarkurses, finden sich Auszüge aus Fontanes Schilderungen über Gransee. So beginnt das Jahr im Januar thematisch mit der Anreise nach Gransee aus Richtung Lindow, wird sodann mit Schilderungen über mittelalterliche Fehden der Region fortgesetzt, um bis zur Osterzeit denn das Ruppiner Tor erkundet zu haben. Von August bis November stehen dann beispielsweise Fontanes Schilderungen über die St. Marienkirche auf den Kalenderblätter. Beschlossen wird das Jahr mit dem Luisendenkmal und der Geschichte dazu.

Das Thema Theodor Fontane werde die Schüler des Seminarkurses, die mittlerweile in die zwölfte Klasse gehen und den Kalender im vergangenen Schuljahr erarbeiteten, noch weiter beschäftigen, so Kunstlehrerin Constanze Lüdtke. Das war erst der Auftakt. Die Schüler setzten sich theoretisch wie praktisch mit Fontaneliteratur auseinander, haben auch gemalt und Fotografien angefertigt. Der Kalender soll denn auch nicht das einzige für die Öffentlichkeit sichtbare Ergebnis dieses Schaffensprozesses bleiben. „Im Februar/März 2019 werden wir auch mit einer Ausstellung in die Stadt gehen“, kündigt die Kunstlehrerin an.

Die Herstellung des Kalenders wurde mit Städtebaufördermitteln aus dem Denkmalschutzprogramm seitens der Bundesrepublik, des Landes Brandenburg und der Stadt Gransee finanziert. Als Herausgeber fungiert das Amt Gransee und Gemeinden.

Erhältlich ist der Kalender zum Preis von zehn Euro im Haus Schlauer, der Luisenbuchhandlung sowie dem Bestellcenter Franz in Gransee.