Foto-AG der Kunstschule ausgezeichnet

Siegmar Trenkler

(MOZ) Für ihre Arbeit ausgezeichnet worden sind die fünf Mitglieder der Foto-AG der Neuruppiner Jugendkunstschule. Sie erhielten am Freitag auf der photokina den Deutschen Jugendfotopreis den Hauptpreis in der Altersgruppe B, und setzten sich damit gegen die anderen Bewerber im Alter von elf bis 15. Jahren durch. Die fünf Zwölfjährigen, die in Neuruppin bei Kursleiter Mathias Richter lernen, erhileten zudem in Workshops, Bildbesprechungen und Gesprächen mit anderen Preisträgern viele Anregungen für die weitere Auseinandersetzung mit Medium.

Gewonnen hatte die Neuruppiner Delegation mit der Fotoserie „Was siehst du?“, in der sie mit Farben und Formen experimentiert haben. Wer sich allein darunter jetzt wenig vorstellen kann, braucht nicht lange warten. Denn ab Freitag werden sowohl die Preisbilder als auch andere Arbeiten der Jugendgruppe im Alten Gymnasium in einer Ausstellung zu sehen sein. Die Vernissage dazu beginnt um 17 Uhr. Dort werden auch die Preisträger und ihre Kursleiter vor Ort sein. Musikalisch Umrahmt wird die Veranstaltung durch eine Band der Jugendkunstschule.(zig)