Umwelttag bei Pünktchen und Anton

Roland Becker

Hennigsdorf (HGA) Wer am Montag an der Kita Pünktchen und Anton in Hennigsdorf-Nord vorbeikam, dem müsste etwas aufgefallen sein: totale Sauberkeit auf dem großen Außenareal. Dafür gesorgt hatten am Wochenende Kinder, Eltern und teilweise sogar die Großeltern von mindestens 50 Familien. Dabei war die Reinigung des Geländes eigentlich nur ein Nebenprodukt. In erster Linie sei es darum gegangen, so erzählt der amtierende Kita-Leiter Mathias Wolff, sechs Hochbeete und damit für jede Kita-Gruppe eins zu bauen. Damit reihte sich die Kita in die Reihe derer ein, die vom Bürgerhaushalt 2017 profitieren. Damals hatte der Vorschlag „Durchführung von Umweltschulungen in Kitas und Schulen“ die meisten Stimmen erhalten.

„Die Kinder haben mit Akku-Schraubern gearbeitet, den Winkel gehalten oder die Hochbeete später bepinselt“, berichtete Wolff am Montag über den erfolgreichen Umwelttag vom Sonnabend. Nachdem die Hochbeete gezimmert und mit einer Schutzfarbe versehen worden waren, konnten sie auch gleich mit Erde gefüllt werden. „Das Bepflanzen der Beete heben wir uns fürs nächste Frühjahr auf“, plaudert der Kita-Leiter weiter.

Dann werden die Kita-Kinder nochmals fleißig in die nächste Runde ihres Umweltprojekts gehen. Das Pflanzen dürfte den Mädchen und Jungen nicht schwer fallen. Die Beete sind nämlich genau so hoch, dass die Kinder ohne sich verrenken zu müssen, mit ihren Händen heranreichen. Da die siebte Kita-Gruppe bereits ein Hochbeet besitzt, kümmerten sich diese Kids um das Insektenhotel. „Das wurde entkernt und aufgemöbelt, dazu das Dach ausgetauscht“, erzählte Wolff. Im Frühjahr wird es neu ausgestattet. Dann werden die Kinder viel darüber erfahren, wer warum welches Zimmer dieses besonderen Hotels besonders mag.

Die vielen am Sonnabend erschienenen Eltern wollten nicht nur zuschauen, wie ihr Nachwuchs hämmert, schraubt und streicht. Sie ließen sich kurzerhand große Säcke geben und sammelten auf dem gesamten Außengelände den Müll ein. Am Ende staunten alle, wie viel davon sich in allen Ecken und Enden des Gartens versteckt hatte. Aufmerksamen Vätern sei zudem aufgefallen, dass die Wippe nicht mehr funktioniert. Da der Hausmeister schon alle Ersatzteile besorgt hatte, wurde das Spielgerät kurzerhand repariert.

Das Kita-Team hat sich nicht nur über den Eifer der Beteiligten gefreut, sondern vor allem darüber, dass mehr Familien teilnahmen als gedacht. (rol)