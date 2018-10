Polizeiausbildung auf Rekordniveau

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Der Personalstand der Brandenburger Polizei ist am Montag sprunghaft auf 8 100.angestiegen. In Oranienburg begannen, umrahmt von einer feierlichen Zeremonie mit dem Landespolizeiorchester in der Fachhochschule der Polizei, 203 junge Frauen und Männer ihre Ausbildung. Aus den Händen vom Präsidenten der Polizeifachhochschule, Rainer Grieger, erhielten sie ihre Ernennungsurkunden zu Beamten auf Widerruf. Erst am Freitag haben in Oranienburg 127 Anwärter ihre Ausbildung beendet.

„Mit den heutigen Ernennungen setzen wir ein weiteres Zeichen zur Stärkung der Brandenburger Polizei. Die Zeiten des Stellenabbaus sind unwiderruflich vorbei. Wir wissen: Brandenburg braucht nicht weniger, sondern mehr Polizei“, sagte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Montag. Insgesamt haben damit in diesem Jahr mehr als 400 Beamte in Oranienburg ihre Ausbildung begonnen. „Das sind Rekordausbildungszahlen. Damit senden wir ein wichtiges Signal für die Gewährleistung der inneren Sicherheit in unserem Land“, so Schröter weiter. Auch in den kommenden Jahren sollen in Brandenburg jährlich 400 Polizeianwärter ausgebildet werden.