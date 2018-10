Das Kreuz mit der B96

Thomas Pilz

Gransee (MOZ) Viel zu wichtig ist das Thema B 96, als dass man es Bund und Land überlassen sollte, wie deren Perspektiven aussehen. Wenigstens darin sind sich alle lokalen Akteure einig. Selbst Details bekommen deshalb ein großes Gewicht – wie sich während der jüngsten Ratssitzung am vergangenen Donnerstag einmal mehr zeigte.

Gerd Palm, Sprecher der Bürgerinitiative „B 96 – raus!“ holte die B 96 quasi in den Sitzungssaal: Man befinde sich unstreitig zwar auf einem guten Wege, zumal das Land die Vorplanung einer B-96-Umfahrung derzeit realisiert. Drei Varianten stehen zur Auswahl, zwei stadtnahe entlang der Bahntrasse und die weite Westumfahrung. Zufriedenstellend sei überdies, dass das Stadtparlament eine Stellungnahme zu den Bahn begleitenden Trassen abgab.

Wichtige Fragen seien dennoch offen, und deshalb seien die Stadtverordneten aufgefordert, nochmals Stellung zu nehmen, betonte Gerd Palm. Es gehe um die Anbindung der Landesstraße (L) 15, aber auch die der L214. Außerordentlich wichtig sei es nämlich bei dem Verkehrsaufkommen, dass eine Anbindung an die künftige B-96-Ortsumfahrung eingeplant wird, damit die vielen Lkw täglich zum Beispiel auf der Ravensbrücker Dorfstraße nicht nach Süden die gesamte Stadt durchqueren. Dann hätte man quasi mit der Umfahrung kaum etwas gewonnen. Ebenso sei eine neue Anbindung der L 214 in Richtung und von Zootzen aus wichtig.

Palm erinnerte daran, dass es bereits 2004 entsprechende Skizzen zu einer neuen Anbindung der Landesstraßen an die B 96 gegeben habe. Die BI hatte dies vor gut zwei Jahren aufgegriffen und an dieses Problem erinnert. Danach sei es von Vorteil, wenn an den Knotenpunkten im Süden und im Norden, wo die Umfahrung jeweils beginnt, Kreisverkehre für einen nahtlosen Verkehrsfluss sorgten.

„Konsequent sollte also der Lkw-Verkehr in der Stadt minimiert werden“, betonte der BI-Sprecher. Außerdem plädiert die BI dafür, dass der künftige nördliche Knotenpunkt näher an die Stadtgrenze rückt und nicht in Höhe des derzeit dort befindlichen Umspannwerkes.

Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) erklärte, man werde die Vorschläge in der Stadtverwaltung überprüfen, erinnerte aber daran, dass das Land derzeit entsprechende Details prüft und sicher wenn nötig auch plane – so wie andere mögliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt bewertet werden, beispielsweise Eingriffe in die Natur, den Lärmschutz oder Auswirkungen potenzieller Mittelvarianten.

Hauptamtsleiterin Carola Hoheisel unterrichtete die Stadtverordneten unterdessen mit anderen Details, die sich auf die Situation der aktuellen B-96-Ortsdurchfahrt beziehen. Es ging um die Bereiche, auf denen eine Tempo-30-Einschränkung derzeit gilt. Ihre Information geschehe vor dem Hintergrund eines „Flickenteppichs“ an Ausnahmen und Einschränkungen, die einen möglichen „Dschungel für Kraftfahrer“ darstellten. Denn neben der aktuellen Tempo-30-Regelung ab etwa der Bäckerei Eckert bis zur Schleuse wurden beim Straßenverkehrsamt aktuell vier private Anträge für Tempo-30 gestellt. Einer bezieht sich zum Beispiel auf den Abschnitt Dammstraße bis Bergstraße. Einen Antrag der Stadt von 2015, für die Ortsdurchfahrt zwischen 22 und 6 Uhr Tempo 30 auszuweisen, wurde von Oranienburg abgelehnt.