Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Das hatte sich angedeutet: Winto-Geschäftsführer Andreas Ernst wird neuer Geschäftsführer der Oberhavel Holding Besitz- und Verwaltungsgesellschaft mbH (OHBV). Der Kreisausschuss und der Aufsichtsrat der OHBV haben Landrat Ludger Weskamp ermächtigt, diesen Beschluss in der nächsten Gesellschafterversammlung der OHBV zu fassen.

Der langjährige Holding-Geschäftsführer, Klaus-Peter Fischer, geht zum 30. Juni 2019 in den Ruhestand. „Um einen geordneten und effizienten Übergang der Geschäftsführung der OHBV sicherzustellen, wird Andreas Ernst bereits ab Januar als weiterer Geschäftsführer gemeinsam mit Klaus-Peter Fischer die Geschicke der Gesellschaft leiten und sukzessive übernehmen“, teilte am Montagabend Landrat Ludger Weskamp (SPD) mit. Mit diesem Modell habe der Kreis gute Erfahrungen gemacht und „wir können sicher sein, dass es so einen maximalen Wissens- und Erfahrungstransfer geben wird“, so Weskamp.

Andreas Ernst ist seit März 2017 Geschäftsführer der Winto und seit September 2017 der Life Science Oberhavel GmbH (LSO), die sich mit dem Projekt „Life Science Cluster Hennigsdorf“ befasst. Der Jurist und Diplom-Betriebswirt war zuvor sieben Jahre lang Dezernent für die Bereiche Kreisentwicklung und Wirtschaft sowie Kultur, Sport und Tourismus im Landkreis Havelland. Zuvor arbeitete Ernst in verschiedenen Bereichen der Verwaltung des Landkreises Havelland und der Stadt Potsdam, unter anderem als Amtsleiter für Wirtschaftsförderung. (bu)