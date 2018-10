Stadtslalom begeistert Teilnehmer und Fans

Marcus Gansewig

Neuruppin Sie haben es wieder einmal allen gezeigt. Die Rennsportler der Ruppiner RSG haben am Sonntag mit ihrem 5. und 6. Stadtslalom eindrucksvoll bewiesen, dass sich Sonntagsruhe und Reifenquietschen nicht ausschließen müssen, sondern vielmehr gut zusammenpassen können – genauso wie Neuruppin und Motorsport.

„Hier ist es super. Ich bin seit der ersten Auflage hier“, bestätigt Yvonne Dießner aus Berlin (siehe Interview unten), mit 2:26,95 Minuten die schnellste Fahrerin in diesem Jahr auf dem gut 820 Meter langen Slalom-Parcours, den die RSG auf die Wittstocker Allee gezaubert hatte. Und der schon einer der Gründe ist, warum sowohl Zuschauer als auch Fahrer regelmäßig zu Gast sind. „Unser Kurs und die Location sind einzigartig in Berlin-Brandenburg und das Beste, was es an Slalom in unserer Region gibt“, erklärt Jörg Litfin von der Ruppiner Rennsportgemeinschaft. „Wir fahren mitten in der Stadt, wir haben seit Beginn eine Moderation der Rennen und Zuschauer“, zählt er die Vorzüge der Neuruppiner Strecke auf.

Besonders am Vormittag hatten sich zahlreiche Motorsportfans an der Wittstocker Allee eingefunden, um den Fahrern bei ihrem rasanten Job zuzusehen. „Die Veranstaltung war wir wirklich gut besucht“, freute sich Litfin über die vielen Schaulustigen.

Und die bekamen einiges zu sehen. Maßarbeit in höchstem Tempo bis an die Grenze des Machbaren – und manchmal auch darüber hinaus. „Wir haben hier keine Riesenrennstrecke. Aber unser Kurs ist sehr eng gesteckt. Hier geht es nicht unbedingt darum, der Schnellste zu sein, sondern der Geschickteste“, so Jörg Litfin. Denn der anspruchsvolle Slalom auf der Strecke brachte viele Piloten ins Schwitzen – und auch einige Pylonen zum Fliegen. Aber eben nur die Pylonen. Litfin: „Es ist auch eine Frage der Sicherheit. Es macht hier keinen Sinn, einen Hochgeschwindigkeitskurs anzulegen. Wir wollen, dass alle sicher ankommen.“ Schließlich sei es ein Clubslalom, bei dem auch Serienautos mitfahren dürften. „Die haben – anders als bei einer Rallye – keinen Sicherheitskäfig. Die Fahrer haben einfach nur Helme auf.“

Mit Helm und dem besten Gefühl für Gas und Bremse war einmal mehr der Berliner Detlef Schmidt unterwegs. Wie bereits im Vorjahr legte der Routinier, der bereits bei mehr als 1000 Slalomrennen am Steuer saß, in einem NSU-TT die schnellste Rennrunde aller 102 Starter hin: 2:02,03 Minuten.

Nicht ganz so schnell, dafür aber mit dem weitesten Anfahrtsweg, war René Möller unterwegs. Der Pilot war extra aus dem thüringischen Greiz, also über 320 Kilometer angereist, um die 820 Meter in Neuruppin zu bewältigen. Motorsport und Neuruppin passen halt zusammen.

Weitere Infos und alle Ergebnisse auf www.ruppiner-rsg.de.