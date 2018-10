Polizei nimmt NSU-Nachahmer fest

Stefan Kegel

Berlin/Chemnitz (MOZ) Als „Revolution Chemnitz“ wollten Rechtsterroristen Ausländer ins Visier nehmen: Die Polizei hat sie nun dingfest gemacht. Aber die mutmaßliche Neonazi-Zelle ist nur ein kleiner Ausschnitt des sächsischen Rechtsextremismus-Problems.

Es ist erst einige Tage her, dass in Berlin zwei sächsische Polizeibeamte auffielen. Sie hatten für ihren Einsatz während des Besuchs des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan einen ganz besonderen Tarnnahmen gewählt: Uwe Böhnhardt.

Böhnhardt war ein Teil des rechtsterroristischen NSU-Trios, und es ist nicht nur diese Begebenheit, die klar macht, dass Sachsen ein Problem mit rechtsextremistischen Sympathisanten hat – bis hinein in die Sicherheitsbehörden.

Die sächsische Polizei griff am Montag gegen mutmaßliche Rechtsterroristen durch. Fünf Mitglieder der Gruppe „Revolution Chemnitz“ wurden in Sachsen festgenommen, ein weiteres in Bayern. Dort war der Mann gerade auf Montage. Insgesamt sind es sieben Beschuldigte, die nun beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe in Gewahrsam sind und darauf warten, ob sie in Haft bleiben oder aber frei kommen.

Ihr Kopf ist der 31-jährige Christian K. Nach Angaben der Ermittler spielte er bereits zuvor eine führende Rolle in der Chemnitzer Neonazi-Szene, in der bereits die NSU-Terroristen zugange waren. Er sitzt seit zwei Wochen im Gefängnis. Damals war er im Anschluss an eine rechtspopulistische Demonstration der Vereinigung „Pro Chemnitz“ mit mehr als einem Dutzend Anhängern seiner Gruppe durch Chemnitz gezogen und hatte auf der Schlossteichinsel, getarnt als Bürgerwehr, eine Gruppe von Ausländern mit einem Elektroschocker und Quarzhandschuhen angegriffen. Diese Handschuhe sind mit Sand gefüllt und verstärken so die Schlagkraft. Ein Iraner wurde durch eine Glasflasche am Kopf verletzt.

Es sollte nicht bei diesen Waffen bleiben. „Die Mitglieder hatten sich bereits nach den Preisen für halbautomatische Waffen erkundigt“, sagt Carolin Urban, Sprecherin der Generalbundesanwaltschaft. Sie planten am 3. Oktober eine größere Gewalttat, über deren Ablauf die Ermittler bislang schweigen. Die Festgenommenen sind Teil einer Szene von rund 1300 gewaltbereiten Rechtsextremen im Freistaat, das ist die Hälfte aller Angehörigen dieser politischen Strömung dort. 900 Menschen sind in Kameradschaften und parteiunabhängigen Gruppen organisiert.

„Revolution Chemnitz“ gibt es noch nicht lange. Es werde geprüft, welche Rolle sie bei den ausländerfeindlichen Protesten in Chemnitz gespielt hätten, hieß es bei der Bundesanwaltschaft. „Nach bisherigen Erkenntnissen unserer Ermittler gibt es die Gruppe erst seit dem 11. September“, berichtet Urban.

Kurz nach ihrer Tat in Chemnitz wurden die Täter wegen Landfriedensbruchs – also wegen Gewalttaten aus einer Gruppe heraus – festgenommen, kamen aber bis auf Christian K. später frei. Einen Termin für ihren Prozess gibt es noch nicht.