Großer Stau auf Autobahn nach Auffahrunfall

MOZ

Müllrose (MOZ) Schock für viele Berlin-Pendler: Auf der Autobahn in Richtung Berlin bewegte sich am Montag in der Früh bei Müllrose nichts mehr. Zwischen den Anschlussstellen Müllrose und Briesen war es gegen 6.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache stießen drei Fahrzeuge, ein Pkw VW, und zwei Pkw BMW zusammen. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Der Gesamtschaden wurde von der Polizei mit ungefähr 10000 Euro angegeben. Für die Zeit der Unfallaufnahme blieb die Richtungsfahrbahn komplett gesperrt. Der Stau reichte weit in Richtung Grenzübergang zurück. Wie Bärbel Cotte-Weiß von der Polizeidirektion Ost auf Anfrage mitteilte, konnte um etwa 8.30 Uhr eine erste Spur freigegeben werden, so dass die Fahrzeug dort die Unfallstelle passieren konnten. Ab etwa 9 Uhr wurde die Sperrung komplett aufgehoben, so dass sich der Stau langsam auflöste.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Denn alle drei Fahrzeugführer werden jetzt zum Hergang befragt, erläuterte Bärbel Cotte-Weiß. Die Aussagen werden schriftlich aufgenommen, dafür brauchen die Ermittler sicher noch etwas Zeit.