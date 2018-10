Mehr Macht für junge Städter

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Die Stadt will die Rechte ihres seit 2011 bestehenden Kinder- und Jugendparlaments erweitern und das Gremium auf 32 Mitglieder ausbauen. Diese sollen am 20. Februar an den Schulen gewählt werden. Anlass ist eine Gesetzesänderung in der Kommunalverfassung.

Im Sommer hat der Landtag beschlossen, Paragraf 18 der Kommunalverfassung, in dem die Gleichberechtigung von Mann und Frau geregelt ist, um den Paragrafen 18a zu erweitern. Dieser trägt den Titel „Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen“ und soll sicherstellen, dass Kindern und Jugendlichen in allen sie berührenden Gemeindeangelegenheiten Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte zugestanden werden. Die Hauptsatzungen der Kommunen sollen bis Jahresende entsprechend ergänzt werden.

In der Hauptsatzung der Stadt Strausberg ist zwar festgelegt, dass es ein Kinder- und Jugendparlament gibt, konkrete Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte sind darin aber nicht definiert. Auf Initiative von Anja Looke, Kinder- und Jugendsozialarbeiterin der Stadt – sie begleitet das Parlament seit seinem Bestehen 2011 –, soll die Gesetzesänderung nun genutzt werden, das Gremium zu stärken. Derzeit hat es 13 Mitglieder von sechster bis zwölfter Klasse, die alle zwei Jahre von der Stadtverordnetenversammlung benannt werden. „Wir machen Vorschläge an den Stadtverordnetenvorsitzenden, der richtet diese dann an die Stadtverordneten“, erklärt Anja Looke das Prozedere. Bisher treffen sich die Mitglieder alle zwei Wochen auf Freiwilligenbasis in der Stadtverwaltung. Diese Freiwilligenbasis soll aufgebrochen, das Parlament stabiler gemacht und gestärkt werden. „Wir wollen die Gunst der Stunde durch die Gesetzesänderung nutzen, denn einige der Gründungsmitglieder von 2011 scheiden ohnehin demnächst aus, weil sie zu alt sind“, sagt Anja Looke. Außerdem beginne 2019 eine neue Legislaturperiode.

Am 20. Februar sollen die 32 gewünschten Mitglieder für das Parlament in den Strausberger Schulen gewählt und im März von den Stadtverordneten ernannt werden. „Die Zahl 32 ist an die der Stadtverordnetenversammlung gekoppelt, die ebenso viele Mitglieder hat“, sagt Anja Looke. Die Entsendung der Mitgliederzahl pro Schule richtet sich nach deren Schülerzahlen. Wie genau die Wahlen ablaufen, soll auf den Jugend- und Kinderkonferenzen am 21. November und am 16. Januar festgelegt werden. „Hier können die Kinder und Jugendlichen beispielsweise definieren, wie sich die Kandidaten im Vorfeld vorstellen sollen, ob mit Foto oder ohne oder mit Steckbrief“, erklärt Anja Looke. Fest stehe bisher nur, dass die Wahl demokratischen Wahlgrundsätzen folgen („frei“, „geheim“, „gleich“ etc.) soll.

Um Aufgaben und Möglichkeiten des Parlaments klar zu definieren, wünscht sich Anja Looke eine Beteiligungssatzung, die die Stadtverordneten auf den Weg bringen müssten und in der festgelegt ist, bei welchen Themen die Mitglieder gefragt werden müssen und wo sie Entscheidungsrechte haben. Geht das beispielsweise schon bei den Schwimmhallenöffnungszeiten los oder erst beim Bau von Spielplätzen in der Nachbarschaft? Damit Anja Looke und die Stadtverordneten wissen, wie sich Kinder und Jugendliche beteiligen wollen, bei welchen Themen sie nur informiert und bei welchen sie mitentscheiden wollen, führt das Kinder- und Jugendparlament im Oktober in Schulen, Kindergärten und Jugendeinrichtungen Umfragen durch. Die Ergebnisse sollen bereits zur Jugendkonferenz vorliegen.

Im jüngsten Sozialausschuss kam das Thema gut an. Dort wurde vorgeschlagen, sich zusätzlich durch die Fachstelle für Kinder- und Jugendbeteiligung des Landes beraten zu lassen. Jürgen Schmitz (grün, liberal, bürgernah) riet, die Beteiligungssatzung erst nach den Kommunalwahlen im Mai auf den Weg zu bringen. „Nicht, dass wir hier ein Konstrukt bekommen, das andere Mehrheiten im Nachhinein wieder ändern.“

Infos: www.jupa-srb.de