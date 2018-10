Verein ehrt Nachwuchs-Autoren

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Marie-Theres Suermann, Vorsitzende des Freundeskreises Schloss Freienwalde, und Katarzyna Zorn vom Brandenburgischen Literaturbüro haben am Montag vier Schüler ausgezeichnet. Sie verfassten die besten Kurzgeschichten in dem vom Verein ausgelobten Wettbewerb.

„Familienbande“ war der Titel des dritten Literaturwettbewerbs des Freundeskreises Schloss Freienwalde, bei dem diesmal die besten Kurzgeschichte des Oderbruchs gesucht wurde. Weil es in Bad Freienwalde, Wriezen und Seelow zusammen drei Gymnasien gibt, zeichnet der Freundeskreis jeweils drei Preisträger aus.

Die Jury unter dem Vorsitz von Katarzyna Zorn entschied sich für Hanna Vollmer und Estelle Erdmann, beide vom Gymnasium Seelow, für ihre Geschichte „Augenblicke“, für Enna Schmidt für „Flughafenschleicher“ und Dennis Wenzien für „Eins von sieben Leben“. Beide besuchen die elfte Klasse des Bertolt-Brecht-Gymnasiums. In der Jury saßen Gabriele Voss vom Bertolt-Brecht-Gymnasium in Bad Freienwalde, Marlen Wahren vom Evangelischen Johanniter-Gymnasium in Wriezen und Angela Breyer vom Gymnasium in Seelow sowie die Schülerjurorin Romy Matthes vom Brecht-Gymnasium. Sie haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, denn sie mussten aus 20 Kurzgeschichten die Preisträger ermitteln.

„Die Autoren sind alle ganz unterschiedlich an das Thema herangegangen“, sagte Katarzyna Zorn. „Familie ist ein wichtiges Thema für Euch“, richtete die Vorsitzende der Jury das Wort an die Schüler, die gespannt im Teehäuschen die Preisverleihung verfolgten. Zum einen müssten die Eltern „meist Beruf, Familie und Euch“ unter einen Hut bekommen“, so Katarzyna Zorn. Spannungen gebe es in jeder Familie, davon erzählen diese Geschichten. „Wie gut Familienbande funktionieren, merkt man daran, wie eine Familie mit diesen Schwierigkeiten umgeht“, ergänzte sie. Die Geschichten erzählten von Krankheiten, Krieg und Arbeitslosigkeit, von denen Familien betroffen waren.

Für die Teilnehmer sei das Schreiben einer Kurzgeschichte eine große Herausforderung gewesen, so Katarzyna Zorn. Hanna Vollmer und Estelle Erdmann überzeugten die Jury mit ihrer sprachlichen Ausgestaltung und der guten Umsetzung. Enna Schmidt spanne einen Bogen von den Empfindungen vor dem ersten Flug über den verpassten Termin bis zur Auflösung der Geschichte.

„Zeit heilt Wunden“ – dieses Sprichwort treffe auf das Familienleben, das Dennis Wenzien beschreibt, nicht zu. Die hochschwangere Mutter verliert durch einen Sturz ihr ungeborenes Kind. Die Familie erlebt eine tiefe Krise, die ein zugelaufener schwarz-weißer Kater unvermittelt beendet. Die Autoren bekamen je 100 Euro Preisgeld und eine Urkunde.

„Bei uns gehört das Schreiben von Kurzgeschichten zum Unterricht“, sagte Dennis Wenzien. Elftklässler des Bertolt-Brecht-Gymnasiums. Mit dem Schreiben hat er sich schon früher beschäftigt. So absolvierte er in der neunten Klasse ein Schülerpraktikum in der Bad Freienwalder Lokalredaktion der Märkischen Oderzeitung. Auch wenn es sich beim Journalismus um ein ganz anderes Genre handelt, war es eine frühe Übung.

„Ich lese viele Bücher“, sagte Hanna Vollmer vom Gymnasium Seelow. In der Schule sei ihr empfohlen worden, sich an dem Wettbewerb zu beteiligen. Kurzgeschichten-Schreiben gebe es an ihrer Schule nicht. „Wenn man eine Idee hat, geht das Schreiben eigentlich ganz schnell“, fügte die Schülerin hinzu. Ihre Freundin, mit der sie die Geschichte schrieb, konnte bei der Auszeichnung wegen einer Erkrankung nicht dabei sein.

Über die Nachricht, dass sie die besten Kurzgeschichten geschrieben haben, freuten sich die Schüler sehr. „Wir haben nicht damit gerechnet und waren völlig überrascht“, sagten sie.