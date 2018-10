Geteilte Ansichten zur Deutschen Einheit

Annette Steinke, 53, Berlin. Mir bedeutet die Deutsche Einheit viel. Ich bin in Fürstenwalde aufgewachsen. Nicht, dass es uns schlecht ging, aber es wurde vorgeschrieben, was wir sagen und sehen durften. Ich habe kürzlich den Film „Ballon“ geguckt, da wird das alles sehr gut dargestellt. © Foto: Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die große Party bleibt meist aus: Viele Fürstenwalder lassen den Tag der Deutschen Einheit ruhig angehen. Dabei hat sich seit 1990 viel getan in der Stadt – Einkaufscenter wurden gebaut, das Kulturleben gedeiht und „verbotene Orte“ sind wieder öffentlich.

„Gibt es am Tag der Deutschen Einheit eine Party in der Stadt?“ Mit dieser Frage kam kürzlich eine Frau in die Touristen-Information. Doch da kann Mitarbeiterin Ute Hauke nicht weiter helfen. „Ich habe nichts gehört“, gesteht sie. Lediglich der Oldtimer-Club „Legende“ feiere Herbstfest. Und überhaupt: „3. Oktober, was ist denn das?“, fragt Ute Hauke. „Sind wir eins? Nein, sind wir nicht“, ist ihre Meinung. Die Gefühle zum Zusammenschluss von Ost und West, der am 3. Oktober 1990 mit dem Beitritt der DDR zur BRD „vollzogen“ wurde, sind gemischt.

„Mit bedeutet der Tag sehr viel, weil ich die Teilung Deutschlands erfahren und darunter gelitten habe, dass es keine Presse- und Meinungsfreiheit gab“, sagt ein älterer Mann. Seinen Namen möchte er auch fast 30 Jahre nach der Wende nicht mit dieser Aussage in der Zeitung lesen. „Da bin ich zu sehr von der DDR geprägt“, sagt er. Und dann muss er auch schnell weiter.

„Dass man reisen kann, wohin man möchte, ist schön“, sagt Werner Lanzke. Eigentlich muss auch er schnell nach Hause, weil seine Frau mit dem Essen wartet, doch für den Einheitstag nimmt er sich Zeit. Beim Angleichen von Löhnen und Renten gebe es noch viel zu tun, gibt der Fürstenwalder zu bedenken. „Aber wir sind auf einem guten Weg“, findet er. „Es ist auch eine ganze Menge kaputt gegangen“, weiß der 71-Jährige. „Doch aus heutiger Sicht hätten sich viele Betriebe sowieso nicht halten können“, fügt Werner Lanzke an. Auch sein Chef habe die Gehälter nicht mehr vollständig zahlen können. „2000 habe ich mich selbstständig gemacht“, sagt Lanzke. Bereut habe er das nicht.

Christian Barsch erinnert der Feiertag an die „DDR, wo alles noch friedlich war, es nicht so viele Ausländer gab und mehr Zusammenhalt.“ Der 37-Jährige sitzt mit ein paar Bekannten und seinem Hund auf dem Marktplatz. „Ich würde die Mauer wieder hochziehen“, sagt er. „Und damals gab es auch kein gespritztes Obst“, ergänzt er noch.

Dafür gab es aber auch noch keinen Marktplatz, keine Fürstengalerie und kein Rathauscenter, sondern einige gesperrte Straßen und etliche hohe Mauern um Kasernengelände. Die Ausländerquote lag bei 40 Prozent – neben den 35 000 Einwohnern waren schätzungsweise 20.000 Sowjetsoldaten in der Stadt stationiert. Das Militär hatte nicht weniger als 520 Hektar zu „verbotenen Orten“ gemacht. Auf einigen sind neue Wohnviertel entstanden, an Rudolf-Breitscheid- und Gartenstraße etwa.

„Fürstenwalde betreffend haben sich die Erwartungen an die Deutsche Einheit erfüllt“, sagt darum Manfred Reim. Von 1990 bis 2010 war er Bürgermeister. „Die Industrie- und Gewerbelandschaft ist nicht in großem Maße weggebrochen, sie hat sich verändert“, nennt der heute 74-Jährige ein weiteres Beispiel. Belastbare Zahlen lassen sich dafür schwer finden. 17 aktive Gewerbe habe es 1989 in der Stadt gegeben, sagt Nadine Gebauer aus dem Fürstenwalder Rathaus nach einer Recherche am Montag.

Allerdings seien die großen Volkseigenen Betriebe nicht in die Kategorie gefallen, könnten mit Systemumstellungen Angaben verloren gegangen sein. Heute gibt es 2025 Gewerbe in der Stadt. Bei der Agentur für Arbeit reichen die Angaben bis 1999 zurück. In dem Jahr gab es in der Stadt 1021 Betriebe mit knapp 13 400 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten – 2017 lag die Zahl der Beschäftigten bei rund 14 100.

Die Entwicklung bei Industrie und Gewerbe sei Grundlage für soziale und kulturelle Einrichtungen gewesen, sagt Reim. „Leuchtturm ist die Kulturfabrik“, betont er. Auch wenn er sich gewünscht hätte, dass die großen Betriebe mehr Zeit gehabt hätten, sich an die neue Situation anzupassen, ist er doch froh dass die Lebensmittelgroßhandlung Lidl & Schwarz ihm „die Fabrik“ überließ, blickt Friedrich Stachat zurück, der die Kulturfabrik aufbaute. Er habe die Deutsche Einheit als Befreiung empfunden, sagt der 79-Jährige. „Ich hatte Reifen um die Brust und einer nach dem anderen platzte.“

Am Feiertag will sich Stachat auf eine Lesung vorbereiten, die am 20. Oktober im Rahmen der Miniaturen-Ausstellung stattfindet. Manfred Reim pflegt am Einheits-Tag seit Jahren einen netten Brauch: Er telefoniert in „den Westen“, mit Detlef Heering in Nordrhein-Westfalen. Einst gehörte der zu den Beratern, die halfen, Fürstenwalde aufzubauen. Heute ist er ein Freund.