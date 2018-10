Ein Ausflug in die Weiten des Alls

Doris Steinkraus

Neuhardenberg (MOZ) Mit einem besonderen Abend hat die Stiftung Schloss Neuhardenberg am Sonntag den Kosmonauten Sigmund Jähn anlässlich seines Raumfluges vor 40 Jahren gewürdigt. Dem Podiumsgespräch mit dem ehemaligen Chefredakteur der Märkischen Oderzeitung, Frank Mangelsdorf, folgte ein musikalisches Programm, das extra für diesen Abend einstudiert worden war.

„Völlig losgelöst“ sang Schauspieler Max Hopp den Hit „Major Tom“ von Peter Schilling und sorgte mit seiner grandiosen Stimme für Gänsehaut-Feeling im bis auf den letzten Platz gefüllten großen Konzertsaal. Die Besucher hatten da noch die Bilder vor Augen, die im Podiumsgespräch mit Sigmund Jähn über den Beamer liefen – von faszinierenden Sonnenaufgängen, durchs All fliegenden Sojus-Raketen und schwebenden Kosmonauten in der Raumkapsel.

Sigmund Jähn verkörpere bis heute den Traum der Menschheit vom Fliegen durchs All, dessen Umsetzung noch immer ein gefährliches Unterfangen ist, erinnerte Dr. Heike Kramer, Generalbevollmächtige der Stiftung, einleitend. Immer sei es auch ein Kampf der Mächte gewesen. „Der erste Kosmonaut war ein Russe, der erste Deutsche ein Vertreter des sozialistischen Systems“, so Heike Kramer. Sie habe das Gefühl, dass der Westen bis heute beleidigt sei, weil ausgerechnet ein Ostdeutscher als Erster die Erde umrundete. Nur so sei zu erklären, dass das Jubiläum bundesweit mehr oder weniger ignoriert werde. Die Stiftung lasse es sich jedoch nicht nehmen, Sigmund Jähn zu würdigen, wohl wissend, dass er nie gern im Rampenlicht stand und steht.

Das bestätigte der 81-Jährige einmal mehr im Gespräch mit Frank Mangelsdorf. Als er nach seinem Flug durch die Republik gereicht wurde – zweifellos auch als Propagandafigur für einen siegreichen Sozialismus – habe ihn weniger das als vielmehr die ehrliche Freude der Menschen bewegt, gestand er.

Jähn flog am 26. August 1978 in der sowjetischen Sojus 31 zusammen mit Waleri Fjodorowitsch Bykowski zur sowjetischen Raumstation. Der Flug dauerte fast acht Tage. Während der 125 Erdumkreisungen führte Jähn zahlreiche Experimente durch. Der gebürtige Vogtländer war einer von vier Kandidaten, die am Ende eines Vorauswahlverfahrens für den Flug getestet wurden. Jähn schmunzelte, als das Bild mit ihm im Dauerkreisel auf der Leinwand erschien. Er habe das Drehen schon als Kind gemocht, erzählte er. Nie sei ihm schlecht geworden. Lächelnd berichtete vom Riechtest, den er beinahe nicht bestanden hätte, weil die Wasserröhrchen für ihn alle gleich rochen. Ein russischer Arzt habe ihm dann eine Essiglösung unter die Nase gehalten und ihn für geeignet empfunden. Es war letztlich die Gesamt-Persönlichkeit Jähns, die ihm den Platz in der Sojus-Rakete sicherte. Nach dem Flug hätte er gern im damaligen Marxwalde ein Haus gebaut, so der in Strausberg Lebende. Doch das lehnte die Armeeführung ab. 1990 gehörte er zu den letzten Generälen der NVA, die entlassen wurden. Er habe jedoch schon 1988 Kontakte zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln gehabt. Der Westen wollte in der bemannten Raumfahrt in Kooperation mit Russland, denen das nötige Geld fehlte und das sie als Gegenleistung forderten, aufholen. Als bei einer Runde in Köln der damals ranghöchste russische General spontan auf ihn zukam und ihn umarmte, sei für ihn klar gewesen, dass die Russen ihn als deutschen Berater in Baikonur würden haben wollen. So agierte Jähn 15 Jahre im Auftrag der DLR und der Europäischen Raumfahrtorganisation (ESA) in Russland. Er begleitete die deutschen Astronauten bei ihren Vorbereitungen. Der jüngste – Alexander Gerst – gehört zu den großen Verehrern von Jähn, schickte ihm sogar aus dem All Mails. Ob er trotz seines Wirbelsäulenschadens, den ihm die harte Landung mit der Kapsel vor 40 Jahren bescherte, noch einmal fliegen würde, fragte ihn Frank Mangelsdorf. „Sofort, aber es kommt niemand und fragt mich“, erklärte er lachend.

Das Programm hatten Max Hopp, Doris Decker und Adam Benzwi eigens nur für ihn zusammengestellt. Es handelte in Liedern und Texten von Kosmonauten und Astronauten, von Funksprüchen an die Erde, von Wünschen und Träumen, der Sorge um die Zukunft des blauen Planeten und von der Sehnsucht nach Frieden. Für all das steht der sympatische und bescheidene Mann, den die Neuhardenberger 2007 zum Ehrenbürger machten, der regelmäßig ins Oderland kommt, weil es für ihn ein Stück Heimat ist. Die Würdigung an diesem Abend bewegte ihn sichtlich.