Berlin feiert die Deutsche Einheit

dpa

Berlin (dpa) Zum 28. Jahrestag der Deutschen Einheit haben am Montag in Berlin die zentralen Feierlichkeiten begonnen. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte am Abend zum Auftakt des dreitägigen Bürgerfests, das Motto „Nur mit Euch“ solle deutlich machen, was das Land geschafft habe - gemeinsam. „Diese friedliche Revolution hat es nur gegeben, weil Menschen gemeinsam für Demokratie und Menschenrechte gestritten haben“, sagte er.

Das Fest rund um Brandenburger Tor und Reichstag wurde begleitet von starken Sicherheitsvorkehrungen, am Montag sollten 1500 Polizisten im Einsatz sein, wie die Polizei twitterte. Die Veranstalter erwarten mehr als eine Million Besucher. Berlin stellt mit Müller momentan den Präsidenten des Bundesrats und richtet die Feiern deshalb in diesem Jahr aus. Sie gipfeln am Mittwoch, dem Tag der Deutschen Einheit, in einem Festakt in der Staatsoper.

Dazu wird die gesamte Staatsspitze erwartet, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Die Festrede hält Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Zuvor ist ein Ökumenischer Gottesdienst im Berliner Dom geplant.

„Der Tag der Deutschen Einheit ist ein Tag der Freude“, erklärte Müller weiter. Allerdings verdient der Osten Deutschlands nach seiner Meinung „mehr Anerkennung und Verständnis“. „Viele Ostdeutsche nehmen fehlenden Respekt vor ihrer Lebensleistung und ihren Erfahrungen wahr.“

Gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West müssten das Ziel bleiben, so Müller. „Dazu gehört 28 Jahre nach der Wiedervereinigung auch, dass sich die Löhne und Gehälter endlich angleichen und dass die Unterschiede bei der Rente endlich abgeschafft werden.“

28 Jahre nach der Wiedervereinigung klaffen auch andere Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland, etwa bei Bevölkerungsentwicklung, Wohlstand oder der Einstellung zu Ausländern. Mit den Jahren sind sie aber kleiner geworden, wie mehrere am Montag veröffentlichte Statistikauswertungen ergaben. Ein Ergebnis: Der Osten hat wirtschaftlich aufgeholt, könnte aber bald wieder zurückfallen.

Besucher des Bürgerfestes können eine bunte Reise durch Berlin und die Bundesländer unternehmen, die allesamt mit Ständen vertreten sind. Daneben gibt es unter anderem eine Geschichtsmeile, Konzerte, sportliche Angebote oder eine Open-Air-Ausstellung mit Fotos aus der Zeit nach dem Mauerfall.

Verbindendes Element ist ein zweieinhalb Kilometer langes Band der Einheit mit den Ortsnamen aller 11 040 deutschen Städte und Gemeinden. Der französische Street-Art-Künstler JR setzte das Brandenburger Tor mit einer mehr als 25 Meter hohen Foto-Collage in Szene, die an den Fall der Mauer erinnert.

Besucher dürfen keine Gegenstände, Taschen oder Rucksäcke mit auf das Festgelände nehmen, die größer als das DIN A4-Format (29,7 cm x 21 cm) sind. An den Eingängen gibt es strenge Kontrollen. Im gesamten Regierungsviertel zwischen Reichstagsgebäude und Kanzleramt dürfen bis Mittwoch weder Autos noch Fahrräder oder andere Gegenstände abgestellt werden. Das gleiche gilt am Mittwoch in einem größeren Gebiet rund um den Berliner Dom und die Staatsoper.