Kostenlos in Beeskow ins Internet

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) WLAN-Hotspots in den Gemeinden, die von jedermann gratis genutzt werden können: Ein Landesprogramm macht dies möglich. Viele Kommunen haben von dem Angebot Gebrauch gemacht, und Hotspots beantragt. In den Kommunen gehen in diesen Tagen erste Bestätigungsschreiben ein.

Beeskow erhält zusätzlich zu den sechs bereits vorhandenen WLAN-Hotspots im Frühjahr acht weitere, darunter auf der Burg, am Bahnhof, am Hüfnerhaus und an anderen Stellen der Innenstadt. Das ist das Ergebnis der Beteiligung der Streleburgenstadt an dem neuen Förderprogramm des Landes. Demnach sollen 1500 WLAN-Hotspots landesweit etabliert werden. Schwerpunkte sind zunächst Landeseinrichtungen und touristische Schwerpunkte. Darüber hinaus haben die Kommunen die Möglichkeit, eigene Schwerpunkte vorzuschlagen.

In Storkow sind WLAN-Hotspots am Markt, auf der Burg, am Kanal sowie in Philadelphia und in Groß Schauen vorgesehen. Weitere Standorte sind im Gespräch. Neun WLAN-Hotspots können in Friedland und seinen Ortsteilen installiert werden. Für Friedland waren ursprünglich Hotspots nur an zwei touristischen Einrichtungen vorgesehen: Fähre Leißnitz und Burg. Jetzt hat die Kommune, für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung überraschend die Möglichkeit eingeräumt bekommen, sieben weitere Standorte zu benennen. Nachgemeldet wurden auf diese Weise die Dorfgemeinschaftshäuser Kummerow, Chossewitz, Zeust, Groß Briesen, Karras, Niewisch und Schadow.

Die Reichweite der Hotspots beträgt je nach örtlicher Begebenheit 300 bis 400 Meter, ein Telefonanschluss sollte ohne großen Aufwand in der Nähe verfügbar sein. Koordiniert wird das Förderprojekt des Landes auf Kreisebene von der Breitbandausbau-Koordinationsstelle im Landratsamt.

Die Gemeinde Rietz-Neuendorf ist noch dabei, eine Liste mit erwünschten Hotspot-Standorten zu erarbeiten. Wie Bauamtsleiter Stefan Horstmann mitteilt, stehen öffentliche Grundstücke, und Gebäude im Fokus. Dazu zählen das Rathaus, Kitas und Schule sowie Vereinshäuser, Dorfgemeinschaftshäuser und Feuerwehr-Gerätehäuser. Auch an die Touristenziele Sauen und Groß Rietz wurde gedacht. Insgesamt enthält die Wunschliste bisher etwa 30 Standorte, sie wird in der Gemeinde noch abgestimmt.

Die Gemeinde Tauche hat ein halbes Dutzend Standorte als Hotspots vorgeschlagen. Dazu zählen laut Bauamtsleiter Tobias Kasprick, Dorfgemeinschaftshäuser und das Leichhardt-Museum. In Lieberose sind die Standorte Marktplatz, FiZ und Darre angemeldet worden. Weitere Standorte sind der Campingplatz Zaue und die Tourist-Info in Goyatz.

Laut dem Brandenburger Wirtschaftsministerium ist geplant, die Hotspots zunächst fünf Jahre lang laufen zu lassen. Anschließend werden die Standorte evaluiert. Das heißt, man wird die Nutzungshäufigkeit je Standort analysieren. Als Ergebnis können Standorte bestätigt, verworfen oder verändert werden.

Unabhängig vom Hotspot-Förderprogramm des Landes Brandenburg wird zum Jahresende das Programm der EU mit dem Namen „WiFi4EU“ erneut aufgelegt. Dieses war im ersten Anlauf nach einem technischen Fehlstart abgebrochen worden. Ähnlich wie beim Landesprogramm werden auch hier Kommunen mit kostenlosen WLAN-Hotspots gefördert. Die Antragstellung läuft auf einer Online-Plattform im Internet.