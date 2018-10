Neutrebbin lehnt Bauhof fürs gesamte Amt ab

Ulf Grieger

Neutrebbin. (MOZ) Die Gemeindevertreter von Neutrebbin haben sich mehrheitlich gegen Pläne ausgesprochen, für das Amt Barnim-Oderbruch ein Konzept für einen gemeinsamen Bauhof der Gemeinde erstellen zu lassen. Die Neutrebbiner sehen darin keine Vorteile.

„Wir haben noch die Kraft, den Gemeindearbeiter selbst anzuleiten.“ Neutrebbins Bürgermeister Werner Mielenz sprach sich zur Gemeindevertretersitzung im Alttrebbiner Schul- und Bethaus deutlich gegen die Erarbeitung des Konzeptes aus, diese Aufgabe an einen zentralen Bauhof im Amt abzugeben. „Selbst das Errarbeiten dieses Konzeptes wird Zeit kosten. Und wir wären nicht ehrlich, wenn wir nicht schon gleich sagen, dass wir so etwas nicht wollen.“

Helge Suhr, Bauamtsleiter von Barnim-Oderbruch, hatte den Vorschlag in alle Gemeindevertretersitzungen eingebracht. Er zählt in der Begründung des Beschlussantrages die Vorteile einer zentralen Anleitung auf: Die Einhaltung des Arbeitsschutzes, die Vertretungsregelung bei Krankheit und Urlaub sowie die Material- und Technikbeschaffung könnten professioneller gestaltet werden.

In der Region wird dies recht unterschiedlich gehandhabt. In Letschin und Neuhardenberg gibt es kommunale Bauhöfe. Im Amt Golzow erfolgt die Anleitung zentral, die Gemeindearbeiter werden aber in der Regel dezentral eingesetzt. Im Amt Barnim-Oderbruch sind die Gemeinden unterschiedlicher Auffassung: Drei haben dem Vorschlag zugestimmt, mit Neutrebbin lehnten es drei ab, überhaupt erst mal ein Konzept zu erstellen.

Was nicht bedeutet, dass es gar keine Überlegungen zu diesem Problemfeld gibt. Franz Wiese aus Wuschewier riet dazu, eine Kosten-Nutzen-Rechnung zu erstellen, um zu erfahren, wie teuer so ein Bauhof mit weiteren Mitarbeitern wäre. Mario Hirschbein nannte den Vorschlag des Bauamtsleiters nachdenkenswert. Vor allem die Erfahrungen bei der Vorbereitung des Kinderfestes im September hätten ihn davon überzeugt, dass der Neutrebbiner Gemeindearbeiter, wenn er nicht mehr Unterstützung erhält, jenseits seiner Belastungsgrenze arbeiten muss.

Amtsdirektor Karsten Birkholz unterstützte den Antrag des Bauamtsleiters auch in Hinblick auf die Technikauslastung. Viele der Rasentraktoren und Kettensägen der Gemeinde im Amt würden meistenteils ungenutzt in den Stützpunkten stehen, weil ein Gemeindearbeiter ja nur mit einem Gerät arbeiten kann.

Werner Mielenz widersprach dieser Argumentationslinie vehement. Geräte, die nicht im Einsatz sind, würden sich auch nicht abnutzen und blieben somit länger intakt. Die Vorstellung, dass die Neutrebbiner Technik auch in anderen Gemeinden eingesetzt wird, würde dem widersprechen. Noch sei es in Neutrebbin möglich, dass der Gemeindearbeiter, der durch eine Absprache mit der Arbeitsinitiative Letschin Unterstützung erhalten soll, durch ihn angeleitet wird. Zudem gebe es mit Carola Kleinert als Gemeindesekretärin eine weitere Ansprechpartnerin im Dorf.

Beim Rundgang des Bürgermeisters durch das neue Gemeindezentrum in der Karl-Marx-Straße verwies er auf die vielen Räumlichkeiten und Nebengelasse, die sich wunderbar als Stützpunkt des Gemeindearbeiters eignen könnten.

Bei der Abstimmung zum Antrag des Bauamtsleiters votierten zwei Abgeordnete dafür, sieben dagegen. Damit ist auch amtsweit eine Pattsituation entstanden, die es dem Amt nicht ermöglicht, weitere Vorbereitungen für die Gründung eines Amtsbauhofes zu treffen.