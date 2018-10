Feuerwehr Finowfurt erweitert sich

MOZ

Finowfurt Es war eine Punktlandung. Kurz vor der offiziellen Einweihungsfeier des Erweiterungsbaus der Finowfurter Feuerwehr an der Biesenthaler Straße am Freitagabend wurden auch die Außenanlagen gerade noch fertig.

Insgesamt mehr als 40.000 Euro investierten die Kameraden der Feuerwehr und ihre Unterstützer in ihr neues Gebäude. Das gesamte Vorhaben wurde, nicht wie sonst üblich, von der Gemeinde finanziert, sondern vom Feuerwehrförderverein Florian Finowfurt geplant, realisiert und finanziert.

„Die akute Platznot machte den Anbau notwendig“, erzählt Volker Rutte, Ortswehrführer in Finowfurt. Es gab keine vernünftigen Umkleiden und die Jugendfeuerwehr hatte keine Räumlichkeiten. „Wir mussten uns etwas einfallen lassen, so Rutte. Da das Gebäude erst 2004 von der Gemeinde gebaut wurde, brauchte die Feuerwehr auf öffentliches Geld nicht zu hoffen.

Also versuchten sie auf anderen Wegen Geld zu finden, um den 60 quadratmetergroßen Anbau zu stemmen. Mit viel Eigeninitiative und umfangreichen Eigenleistungen der Ehrenamtler gelang das Projekt schließlich.

Den Bauantrag für den Erweiterungsbau wurde im Herbst 2016 gestellt, erinnert sich Rutte. Hier half Manuela Brandt vom Bauamt mit Rat und Tat. Der erste Spatenstich der Bauarbeiten geht indes auf Mai 2017 zurück. Das Richtfest fand noch im Juni desselben Jahres statt.

Am Freitagabend wurde der Anbau nun offiziell eingeweiht. Der Feuerwehrverein, die rund 36 aktiven Kameraden und viele Gäste waren gekommen.

Zu den Gastrednern gehörte auch Schorfheides Bürgermeister Uwe Schoknecht. Er lobte die Eigeninitiative der Finowfurter. Es sei bemerkenswert, dass ein Verein eine so umfangreiche Baumaßnahme selbst stemmt. Er sei dankbar für diese außergewöhnliche Initiative, so Schoknecht. Desweiteren zeuge die Mitarbeit zahlreicher einheimischer Unternehmen vom engen Zusammenhalt in der Gemeinde. „Wir sind auf einem guten Weg und können gemeinsam noch viel erreichen“, betont Schoknecht und überbrachte den Kameraden einen obligatorischen Kasten Bier. Zu den erschienenen Gästen zählte außerdem Kreisbrandmeister Silvio Salvat-Berg, der ebenfalls anerkennende Worte für die Leistung der Finowfurter Wehr fand. Finowfurts Ortsvorsteher Wilhelm Westerkamp konnte krankheitsbedingt nicht an der Veranstaltung teilnehmen und ließ Grüße ausrichten. (maw/sha)