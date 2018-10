MOZ

Frankfurt (Oder) Im Spitzkrug Multi Center (SMC) hat die Sparkasse Oder-Spree am Montag eine neue Geschäftsstelle eröffnet. Um 9 Uhr begrüßte Leiter Alexander Thiele zusammen mit Oberbürgermeister René Wilke die ersten Kunden. Bis dahin gab es im SMC nur einen Selbstbedienungsservice mit Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker. Nun wurde der SB-Standort in eine Filiale umgewandelt. Alexander Thiel und seine Kollegen zogen von den Geschäftsräumen in der Berliner Straße (Lebuser Vorstadt) in das SMC. „Ich freue mich auf dieses neue Herausforderung, werden wir hier doch viel mehr Kunden als am alten Standort begrüßen können“, so Alexander Thiele. In der Lebuser Vorstadt stehen Kunden auch weiterhin ein Geldautomat und ein Kontoauszugsdrucker zur Verfügung.

Im SMC geöffnet ist wochentags jeweils von 9–13 Uhr, dazu montags von 14–16 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 14–18 Uhr. Auf Wunsch werden auch Termine außerhalb der Öffnungszeiten vereinbart.

Die Sparkasse hat rund 900 000 Euro in den Innenausbau investiert. Auf mehr als 300 Quadratmetern gibt es fünf Beraterräume und drei Servicestellen.