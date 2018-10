Räucherfisch, Polka und Tanz in Groß Lindow

Ralf Loock

Groß Lindow (MOZ) Knapp 20 Freiwillige packten am Sonnabend mit an, um die Festwiese im Knappenweg für das Köhlerfest am 3. Oktober herzurichten. Da wurde der Rasen gemäht, Laub geharkt, Gestrüpp weggeschnitten. Irina und Wolfgang Lehmann kümmerten sich um die Räucherkammer, die beim Köhlerfest erstmalig zum Einsatz kommt. „Wir haben Forellen bei Fischer Weidner im Schlaubetal gekauft“, berichtete er. Die Fische müssen am Dienstag von den Helfern noch ausgenommen und zubereitet werden, am Mittwoch wird die Räucherkammer um 9 Uhr beheizt.

Eröffnet wird das Fest um 11 Uhr mit dem Einzug alle Akteure – Köhler und Köhlerliesel marschieren an der Spitze. Geboten wird den Besuchern ein Einblick in das Leben der Waldarbeiter, so wird beispielsweise ein Schaumeiler aufgebaut und die Technik der Holzkohle-Herstellung erklärt. Jung und Alt können ihr Talent im Kienstubbenweitwurf zeigen.

Die Bastel- und Schminkstrecke ist natürlich besonders für Kinder interessant. Auf der Tanzfläche werden die Kindergartenkinder sowie die Kindertanzgruppe des Karnevalsvereins auftreten und für Freude sorgen. Es folgen Darbietungen der Sängerin Fräulein Biene und der Line-Dance-Gruppe.

Zur Mittagszeit werden Plinsen vom Köhlerherd, Brot aus dem Backofen, frischer Räucherfisch, Deftiges vom Grillstand sowie Pellkartoffeln mit Quark angeboten. Eine Besonderheit ist die Köhlersuppe, die an diesem Tage von mehreren Freiwilligen morgens ab etwa 6 Uhr auf dem Platz zubereitet wird. Am späten Nachmittag spielen dann wie in den vergangenen Jahren die Oktoberspitzbuben zum Tanze auf. Wenn dann eine flotte Polka erklingt, dann gibt es für Köhler und Kienweiber kein Halten mehr, da wird sich fröhlich im Reigen gedreht.

Veranstalter ist der Kienstubbenverein in Groß Lindow, der sich um die Bewahrung und Erforschung der heimatlichen Kultur im Schlaubetal kümmert. Dabei widmen die Vereinsmitglieder sich besonders den Kienstubben und der Köhlerei. In den Wäldern der Region wurde einst viel Holzkohle für die Schmiedewerke hergestellt.(loo)

11. Köhlerfest in Groß Lindow, Knappenweg, am 3. Oktober ab 11 Uhr; der Eintritt kostet 2 Euro für Erwachsene, Kinder sind frei.