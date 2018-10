Bunte Treckerparade und viel gute Laune

Thomas Berger

Rehfelde (Freier Autor) Zwei Dutzend Fahrzeuge, farbenfroh dem Anlass entsprechend herausgeputzt, haben sich beim großen Umzug zum Erntefest in Rehfelde-Dorf beteiligt. Der Dorfangerverein anno 1247 als Organisator und weitere Beteiligte konnten sich über zahlreiche Gäste freuen.

Bilderstrecke Erntefest 2018 in Rehfelde-Dorf Bilderstrecke öffnen

Wie gut, dass es die Landtechnikfreunde Märkische Schweiz gibt. Denn ohne sie wäre der bunte Konvoi nur halb so lang gewesen. Und auch auf der Wiese waren unter anderem ein historischer Dreschkasten und andere Gerätschaften aufgebaut, gab es einige Vorführungen. Der Stolz darauf, wie gut sich einige Stücke gehalten haben und wie es gelungen ist, anderen zu neuem Glanz zu verhelfen, war unübersehbar. Zwei Jahre Wiederaufbau stecken beispielsweise in dem Trecker IFA RS 04/30 alias „Wackelhaxe“ aus dem einstigen VEB Schlepperwerk Nordhausen, nachdem Roland Lange das 1954 vom Band gelaufene Exemplar 2012 nach Rehfelde-Dorf geholt hatte. Nun rollte er neben vielen anderen auch in diesem Umzug wieder mit. Gleich relativ zu Anfang, beispielsweise mit dem an Nummer zwei platzierten McCormick International aus der IHC-Fabrik Neuss am Rhein, 1958 eines der ersten von 4738 Stücken dieser Baureihe, heute ebenfalls aus der Sammlung Robert Langes.

Zwei Jahre jünger ist der Hanomag Combitrac von Familie Albrecht aus Rehfelde, einst im Werk der Hannoverschen Maschinenbau AG zusammengeschraubt. Dazu ein alter Deutz des DDR- & Nostalgiemuseums aus Garzin, der prächtige Lanz Bulldog Baujahr 1936 von Landwirt Max Lötz aus Zinndorf und jede Menge weitere Hingucker. Mal solo, mal gleich noch mit einem voll besetzten Hänger im Schlepptau. Als Nummer 23 dann noch der vierspännige Pferdewagen, zum Abschluss wie ganz vorneweg die Feuerwehr.

Alte Motoren sind wiederum die Welt von Sammler Christian Kubicki. Rund 30 Stück hat er über die vergangenen Jahre zusammengetragen. 2004 ging es mit den ersten ein, zwei Stück bescheiden los, jetzt waren auf der Wiese gut ein halbes Dutzend tuckernd und ratternd in Aktion zu erleben. Teilweise mit etwas Kraftaufwand per Kurbel in Gang gesetzt. Fast 100 Jahre alt die ältestens Exemplare, die Baujahre zwischen 1922 und 1928 schwankend.

Jenseits der Straße folgte das weitere Festgeschehen: Bei Kaffee und Kuchen, ausgereicht von den Mitgliedern des Dorfangervereins, konnten sich alle stärken, dazu traten Clown WiDu, zur Begrüßung Handküsse in die Runde werfend, und die Eggersdorfer Dorfmusikanten in Aktion. Derweil machte ein Junge mit Sirene und Lautsprecheransage auf das Puppentheaterstück in der Kirche aufmerksam – dort, wo ganz zu Beginn des Nachmittags schon Pfarrer Michael Uecker den Erntedankgottesdienst gehalten hatte. Die Strohblumensträuße, Trockengestecke und Zwiebelzöpfe von Bärbel Thäle aus Fredersdorf ließen so manchen an dem kleinen Stand begeistert-staunend innehalten. Alles Handarbeit, wie sie versicherte, die diese Kunst nie speziell gelernt, sondern sich alles selbst angeeignet hat.

Während die einen noch bei den Ständen ihre Runde drehten, nahmen andere schon für die Abstimmung im Deko-Wettbewerb die Bilder mit den Teilnehmerwerken in Augenschein. Das Original zu dem Pärchen in der Hängematte stand nur eine Fußminute entfernt, anderes ein paar Schritte mehr. Aber in jedem Fall erstaunlich, welche Kreativität und Gestaltungsliebe beispielsweise im Traktor oder sogar einem Pferdegespann aus Stroh steckten.

Andreas Boye freute sich über das passende Wetter wie die gute Resonanz. Das elfte Fest seit Vereinsgründung war es jetzt, „jedes Jahr wird es etwas mehr“, so dass langsam fast der Platz knapp werde. 28 Mitglieder sind es, viele waren seit dem Beginn des Aufbaus morgens ab 9 Uhr tatkräftig dabei. Auch dem Dorfangerverein geht es wie anderen: Viele Mitglieder sind älter, Nachwuchs eher spärlich.