Drachen, Hähne und Kängurus

Bernd Röseler

Letschin (MM) Es ist schon gute Tradition in der Oderbruchgemeinde Letschin. Jeweils am Abend vor den Tag der Einheit lädt der Unternehmerstammtisch zum Hahnenfest auf den Schulhof in der Karl-Marx Straße ein. Heute ist es wieder soweit. Ab 17 Uhr gibt es Spaß und Unterhaltung in dem Ort, der den Hahn zu seinem Wappentier auserkoren hat. Zum 13. Mal schon schon organisiert der Unternehmerstammtisch mit Hilfe der Arbeitsinitiative Letschin, der Gemeinde, des Kinderrings Neuhardenberg und der Letschiner Vereine das kleine Volksfest.

„Auch in diesem Jahr haben wir wieder jede Menge Attraktionen zu bieten“, sagt Sigrid Bergemann, die Cheforganisatorin des Festes. Die Palette reicht vom Kinderschminken über Hüpfburg, Bungee-Run, Glücksrad-Drehen und Kegeln bis hin zu Fahrten mit dem Feuerwehrauto. Auch ein Kinderflohmarkt steht auf dem Programm. „Dazu sind alle Kinder eingeladen. Sie können ihre alten Spielsachen oder andere Dinge aus dem heimischen Kinderzimmer mitbringen und an den Mann zu bringen versuchen“, erklärt Sigrid Bergemann.

Mit von der Partie sein werden beim Fest auch die Kindertanzgruppe aus Seelow sowie eine Clownfrau, die das Zwerchfell der Gäste strapazieren will. Ein gutes Auge sowie eine ruhige Hand können die Besucher an einem Schießstand unter Beweis stellen. Eines der Highlights wird auch in diesem Jahr wieder das Hahnen-Schätzen sein. Dazu präsentiert der Kleintierzuchtverein Letschin einen lebenden Wappenvogel. Dessen Gewicht gilt es dann zu schätzen. Wer am nächsten dran ist, gewinnt einen Preis.

Mit Einbruch der Dämmerung versammeln sich die großen und kleinen Gäste zu den Licht-Events. Eines ist der Lampionumzug, der gegen 19.15 Uhr starten soll. Eine halbe Stunde später, also gegen 19.45 Uhr, können die Besucher auf dem alten Schulhof eine Feuershow erleben.

Zu den besten Traditionen des Hahnenfestes gehört eben auch, dass hier Unternehmer des Ortes, Einwohner, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und viele andere Besucher miteinander ins Gespräch kommen.