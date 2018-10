Rampenlicht für Rosemaries Baby

Silvia Fichtner

Frankfurt (Oder) Filmmusik allein lässt im Kopf des Zuhörers Bilder entstehen. Wenn sich das Trio „Gundermann Naehring Strauch“ die Melodien von Leinwand und Bildschirm vornimmt und auf Jazz-Art gegen den Strich bürstet, werden sie noch einmal unterhaltsamer. Zu erleben ist das Ergebnis am Freitag im Kleist Forum.

Erinnern Sie sich noch an „Rosemaries Baby“? Roman Polanskis Horrorschocker? 1968 im Kino zu sehen, schleicht der Film sich hier und da noch ins Fernsehwiederholungsprogramm oder in Lichtspielhäuser abseits des Mainstreams. Die Musik zu „Rosemaries Baby“ schrieb der polnische Hals-Nasen-Ohrenarzt Krzysztof Komeda, der auch ein begeisterter Jazzpianist und -komponist war. Die Filmmusik zu dem Thriller brachte Komeda 1969 eine Golden Globe-Nominierung für die beste Musik ein. Dem 1984 in Beeskow geborenen Jazz-Pianist Søren Gundermann, der sein Wissen und Können auch als Lehrer an der privaten Frankfurter Kleist-Musikschule weitergibt, geht diese Musik nicht mehr aus dem Kopf seit er sie das erste Mal gehört hat. Er kramt sie aus der Kiste der Vergessenheit heraus und holt sie zurück ins Rampenlicht, „denn diese Musik ist so toll, sie sollte viel bekannter sein“, findet er.

Es ist noch nicht lange her, da hielt es das Publikum nicht mehr auf den Sitzen, um den Jazz-Pianisten Søren Gundermann und seinen Mitstreiter, den Berliner Cellisten Martin Klenk, für ihr gerade beendetes Konzert zu feiern. Frenetischer Beifall einer Menge, die hingerissen war über die soeben so noch nie gehörten russischen, osteuropäischen Volkslieder. Das war im Monat Mai, zum PianOdra-Klavierfest, das Russland gewidmet war. Gundermann und Klenk hatten den bekannten Weisen neue Räume geöffnet, sie in andere Sphären getragen. Die Lust der Zuhörer war entfacht, mit diesen Liedern neue Abenteuer zu erleben.

Nun kann man mehr haben von dieser Art Musik, die sich erst im Moment des Erklingens erfüllt. Dieses Mal findet sich Søren Gundermann mit dem Percussionisten Hermann Naehring und dem Kontrabassisten Thomas Strauch „Für eine Handvoll Jazz“ im Kleist Forum zusammen.

Drei kluge, vielseitige Musiker, die sowohl als Solisten als auch in Bandprojekten beeindrucken. „Piano, Kontrabass und Schlagzeug ist für viele Jazzpianisten die Lieblingsbesetzung, weil sie sehr wandlungsfähig ist und mal wie eine Rockband und mal wie ein Streichquartett klingen kann“, erläutert Gundermann, „Hermann Naehring bringt die Klangwelten des klassischen Schlagwerks und außereuropäischer Trommeln mit ein, während Thomas Strauchs Bassspiel von der Energie traditioneller Tanzmusik geprägt ist“.

Dieses Mal öffnen die drei eine besondere Schatulle – die mit Film- und Fernsehserienmusik. Der Pianist Gundermann hat einige schöne Stücke für das Trio aufbereitet. In seinen Arrangements habe er versucht, sie spannend neu zu beleuchten. Und so klingt beispielsweise „As Time goes by“ aus dem Film „Casablanca“ als säße man in Marokkos schwüler Nacht inmitten einer ausgelassenen Festgesellschaft. Vielleicht vernimmt man die Oud oder den Ribab, weil Gundermann mit den Klaviersaiten und Strauch mit dem Bass zaubert. Und Naehring verwandelt seine Percussions vielleicht in Qerqabats, magische marokkanische Gefäßtrommeln...

Ennio Morricones Western-Musik erkennen Sie gewiss. Sie sei voller Melodien, findet der Arrangeur und Jazzpianist Gundermann. Wie mag es bei diesem versierten Trio klingen, wenn es fleht: „Spiel mir das Lied vom Tod“? Der US-amerikanische Komponist John Williams hingegen ist friedvoll gesinnt und lässt den Krieg der Sterne für ein paar Augenblicke Krieg sein, um sich mit Luke Skywalker und dem Imperator im Kleist Forum zu amüsieren. Ob auch die Jedi-Ritter erscheinen?

Die Handvoll Jazz der drei Musiker hält noch weitere Preziosen bereit, die geeignet sind, das Publikum mit einem beschwingt-vergnüglichen Abend zu beschenken. Natürlich mit Unikaten! Denn jeder für sich ist auch ein glänzender Improvisator, um bekannte Kompositionen auf ungeahntes Terrain zu locken. Da wird aus Pippi Langstrumpf schnell mal eine Funk-Jazzerin und aus Scott Joplins Entertainer, der sich eben noch im Ragtime-Rhythmus Hüften wiegend durch die verruchte Kneipe schob, ein Heavy Metal-Fan, der kopfüber seine lange Mähne schwingt. Alles kann passieren „Für eine Handvoll Jazz“.

Freitag, 5.10., 19.30 Uhr, Studiobühne, Kleist Forum, Karten unter 0335/4010120