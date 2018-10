Ein Botschafter des Galopprennsports

Jens Sorge

Hoppegarten Hoppegarten ist für den emotionalsten Renntag einer jeden Saison gerüstet. Herausragend der Preis der Deutschen Einheit mit einem der deutschen Spitzenpferde namens Iquitos. Und mit Hein Bollow einem Besucher, dessen Lebensleistung und bewundernswerte Energie ihn zum Liebling des deutschen Turfs werden ließen.

Der einstige Hoppegarten-Lehrling ist bereits im 98. Lebensjahr. „Von den 150 Jahren der Rennbahn habe ich über die Hälfte miterlebt“, verweist der gebürtige Hamburger auf den Beginn seiner Ausbildung als Rennreiter im Jahre 1936. Eine sensationelle Karriere als Jockey und Trainer folgte: 1034 Siege im Sattel (1938 bis 1963), 13 Championate, vier Derby- und 16 klassische Siege und als Trainer 1661 Erfolge (1964 bis 1988), Champion 1965 und Derbysieg mit Marduk 1974.

Der Galopprennsport hat Hein Bollow nie losgelassen. Er wohnt in Köln, kommt jeden Morgen zum Rennstall von Trainer Peter Schiergen, dessen Familie ihn liebevoll betreut. Ehefrau Gisela Schiergen nimmt ihn nach dem Renntag in Hoppegarten mit dem Flieger zurück nach Hause.

Schon lange plante Bollow die Reise nach Hoppegarten. Sie führte ihn zuerst zum Renntag nach Dresden. „Jockey Andre Best hat mich mitgenommen. Sonst fahre ich mit Filip Minarik, der sich auch vorbildlich um mich kümmert“, so der Altmeister. „Das Schönste war ein Wiedersehen mit Margarethe Jentzsch. Mit ihrem verstorbenen Mann Heinz war ich eng befreundet. Wir sind in Hop­pe­garten bereits gemeinsam zur Berufsschule gegangen.“ Für eine angenehme Reise sorgte Susann Gossing, in ihrer Freizeit aktiv im Jockey-Service-Team von Jochen Möller. „Es war mir eine große Ehre, einem Mann wie Hein Bollow helfen zu können“, so die Berlinerin. Ziel des Sympathieträgers des deutschen Rennsports war dann Strausberg, wo er wie immer bei Brigitte Genz herzliche Aufnahme fand. Mit deren Vater Walter Genz war Bollow sehr gut befreundet.

Der Besuch bei Ex-Kollegen und Spitzenjockey Egon Czaplewski (87) am Sonntag in Neuenhagen bedeutete dem prominenten Mitglied des „Club 1000“ viel: „Ich freue mich, dass wir uns nochmals gesehen haben. Und erinnere mich besonders gern an einen Renntag 1958, als wir gemeinsam unterwegs waren.“ Zum Pflichtprogramm gehörte auch ein Gang zum Waldfriedhof Neuenhagen. „Dort ruht mein Lehrmeister Pan Horalek, dem ich viel zu verdanken habe.“(sor)