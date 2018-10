FKK beschert amüsanten Abgesang

Heike Mildner

Falkenhagen (Freie Autorin) Fast familiär ging es am Sonntagabend im Schweizerhaus zu. Maria Mallé und ihr Gesprächsgast Walter Plathe plauderten, Peter Buchheim begleitete am Klavier. Es war die letzte Veranstaltung des Falkenhagener Kunst- und Kulturvereins. Er löst sich auf.

Vielköpfiges Nicken, Mitsummen und zustimmendes Lachen im Publikum zeigen, dass man ein Stück Geschichte miteinander teilt. Es wird nebensächlich, wer vor der Kamera oder auf der Bühne steht und wer vorm Bildschirm oder im Saal sitzt. Künstler und Publikum begegnen sich auf Augenhöhe. Das war es wohl, was die Veranstaltungen des Falkenhagener Kunst- und Kulturvereins (FKK) so besonders machten.

Walter Plathe und Maria Mallé begegneten sich etliche Male in ihrem Berufsleben, wenn auch mitunter mit langen Unterbrechungen. Am intensivsten waren sechs Wochen im Herbst 2010, als das Ensemble von „Zille“, eine Inszenierung des Theaters am Kurfürstendamm, auf Tournee ging. Mallé war Claire Waldoff, Plathe war Zille und Peter Buchheim als Walter Kollo der musikalische Begleiter des Ensembles. „Wir waren eine prima Truppe, und am Ende der sechs Wochen wollte keiner aus dem Bus aussteigen“, erzählt Mallé und resümiert: „Arbeit verbindet eben.“ Auch bei „Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk“ haben die beiden gemeinsam unter der Regie von Klaus Gendries auf der Bühne gestanden. Maria Mallé singt aus dem Stück das Lied „Ich werd den General von dir grüßen“.

Das Schwejksche Herangehen an Lebensaufgaben scheint auch Walter Plathe sehr eigen zu sein. Seine Autobiografie, im vergangenen Jahr im Verlag Neues Leben erschienen und ein Trost für jene, die die ausverkaufte Falkenhagener Plauderei nicht erleben konnten, macht das deutlich. Nicht nur, dass es humorvoll geschrieben ist und die Kapitel mit „Wie ich …“ beginnen. Auch die darin geschilderten Begegnungen von Plathe und der NVA lassen Parallelen zu. So erzählt er in Falkenhagen von seinem Gastspiel bei der Volksmarine, die ihn direkt von seiner ersten Stelle am Theater Schwerin abzieht und das mit einer Degradierung vom Obermatrosen zum Matrosen endet. Das zweite dieser Art Gastspiele tritt er dann sogar freiwillig an. Die „Märkische Chronik“ ist so gut gelaufen, dass es eine Fortsetzung geben soll. Drehbuch und Realität sind allerdings so weit voneinander entfernt, dass Ursula Karusseit und Walter Plathe sich dem verweigern wollen. Da kommt die Reservisteneinberufung gerade recht, und Plathe besteht darauf, seinen Dienst anzutreten.

Nach einer Armee-Rolle als dickbebrillter, weil nachtblinder Wachmatrose, Dienst als Saunabetreuer und Tischtennisspieler geht es nun zu den Luftstreitkräften nach Karlshagen. In der Zwischenzeit hat er für „Katzensprung“, einen Film mit NVA-Hintergrund, die Theodor-Körner-Medaille bekommen und heftet sie sich an seinem ersten Diensttag an die Uniform, um auf Nachfrage des Vorgesetzten zu bemerken: „Das ist etwas, was Sie nie bekommen werden“. Plathe wird versetzt – zum Schafe hüten auf dem Flugplatz Gartz. Der Hauptmann habe ihn kaum einmal nüchtern angetroffen, bemerkt der Schauspieler süffisant.

Plathes Lebensgeschichte gerinnt unter Zugabe eben jenes Schwejkschen Humors zu Anekdoten – reduziert, leicht verdaulich und doch mit jenem Kern Wahrheit, das Schmunzeln und bedächtiges Kopfnicken im Publikum auslöst. Dabei stellt er niemanden bloß, nur sich selbst – mit komödiantischem Rückhalt. Am Ende gibt es eine Publikums-Fragerunde, und bevor Plathe Bücher signiert, gibt sein musikalischer Begleiter am Klavier noch ein überraschendes Solo.

Eine Frau aus dem Publikum bittet Peter Buchheim „Wenn ich einmal reich wär“ aus Anatevka zu singen, das sie einmal von ihm gehört habe. Und er besinnt sich und interpretiert aus dem Stand die gefühlten zwanzig Strophen. Und wenn es nicht die letzte Veranstaltung des FKK gewesen wäre, hätte man ihn wohl am liebsten gleich als nächsten Gast verpflichtet. So jedoch gibt es am Ende eine große Dankesrunde: Die Falkenhagener Bürgermeisterin Bärbel Mede bedankt sich bei Maria Mallé für ihr Engagement und bekundet unter Beifall ihre Ernennung zur Ehrenbürgerin. Und auch die Mitstreiterinnen des FKK bedanken sich bei Mallé für die gemeinsamen Jahre in und für Falkenhagen.