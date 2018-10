Bekenntnis zum Fahrradparkhaus

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Das Stadtparlament hat sich grundsätzlich für den Bau eines Fahrradparkhauses am Bahnhof ausgesprochen. Der gemeinsame Antrag von CDU, SPD und Unabhängigem Wählerbündnis fand eine deutliche Mehrheit. Kann Oranienburg als Vorbild dienen?

Am Donnerstag sind die Mitarbeiter des Eberswalder Baudezernates auf Achse. Ihr Ziel ist Oranienburg, die Kreisstadt von Oberhavel, in der Ende August nach einjähriger Bauzeit ein 1,7 Millionen Euro teures Fahrradparkhaus eröffnet wurde, das 1056 Stellflächen bietet. „Wir werden unseren diesjährigen Teamtag nutzen, den Neubau gründlich in Augenschein zu nehmen“, hatte Baudezernentin Anne Fellner in der Stadtverordnetenversammlung angekündigt.

Interessant für die Eberswalder Stadtpolitik dürfte sein, dass in den Oranienburger Neubau 1,1 Millionen an Fördergeldern von Bund und Land geflossen sind. Was das Fahrradparkhaus am Eberswalder Bahnhof kosten wird, ist den Volksvertretern noch nicht bekannt. Der gemeinsame Antrag von CDU, SPD und Unabhängigem Wählerbündnis ist als Grundsatzbeschluss gemeint und enthält keinerlei Zahlen. „Wir setzen uns dafür ein, dass die Rathausspitze die von ihr in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie umsetzt, nach der empfohlen wird, an der Zufahrt zum Bahnhof ein Fahrradparkhaus mit etwa 500 Stellplätzen zu errichten“, sagte Uwe Grohs, Vorsitzender der CDU-Fraktion, in der Debatte. Daher werde die Stadtverwaltung aufgerufen, die dafür erforderlichen finanziellen Mittel in der Haushaltsplanung für 2019/2020 zu berücksichtigen und Fördergelder zu akquirieren.

Im Stadtparlament begrüßte Anne Fellner den Vorstoß aus der Politik. Sie erklärte, dass erst die Planung ergeben werde, ob die in ersten Überlegungen angedachten 500 Stellplätze tatsächlich reichen würden oder ob die Anlage so anzulegen sei, dass sie modular erweitert werden könne. „Über die Investitionshöhe wird es erst verlässliche Auskünfte geben, wenn die Planung fertig vorlegt“, betonte die Baudezernentin.

Für die Linke stellte deren Fraktionsvorsitzender Jürgen Wolff die Sinnhaftigkeit des Antrages der drei Fraktionen infrage. „Warum sollen wir den Neubau eines Fahrradparkhauses beschließen, wenn der durch die Verwaltung ohnehin geplant ist?“, gab er zu bedenken.

Leidenschaftlich wurde es im Parlament, als Götz Herrmann, Vorsitzender der Bürgerfraktion Barnim, zwar den Vorstoß zu mehr Fahrradfreundlichkeit lobte, gleichzeitig aber darauf hinwies, dass dies nicht auf Kosten anderer Verkehrsteilnehmer geschehen dürfe. „Es gibt schon den Vorwurf, Eberswalde werde langsam, aber sicher zur autofeindlichen Stadt“, sagte er.

Diese Wortmeldung reizte Bürgermeister Friedhelm Boginski, der ansonsten die Debatten im Parlament eher als Zuhörer verfolgt, zum heftigen Widerspruch. Er fahre ausgesprochen viel Auto und selten Fahrrad, betonte er. „Doch selbst mir erschließt sich, dass es einen erheblichen Nachholebedarf gibt, weil in den vergangenen 20 Jahren für Radfahrer relativ wenig geschehen ist“, erklärte der Bürgermeister. Es sei auch nicht so, dass Autofahrer in Eberswalde einen schlechten Stand hätten. „Wozu brauchen wir auf der Heegermühler Straße zwei Spuren in jeder Fahrtrichtung? Wir sind doch nicht in Berlin oder Potsdam“, betonte der Bürgermeister.

Auf finanzielle Vorgaben haben die Einreicherfraktionen bezüglich des Fahrradparkhauses verzichtet. „Wir legen gesteigerten Wert darauf, dass möglichst nicht nur die Fassade aus Holz errichtet wird“, sagte Hans Mai für die SPD-Fraktion. Der Neubau sei als Aushängeschild für eine Stadt vorgesehen, die sich auf besonderer Weise der Nachhaltigkeit verschrieben habe.

Aktuell gibt es am Bahnhof der Barnimer Kreisstadt 354 Stellplätze für Radfahrer. Das ist viel zu wenig für den tatsächlichen Bedarf, weswegen regelmäßig auch Bäume und Laternenpfähle als Abstellmöglichkeiten herhalten müssen.