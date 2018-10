„Halleluja“ schallt durch die Pfarrkirche

MOZ

Neuzelle Im Rahmen der Festlichkeiten zur 750-jährigen Gründung des Klosters Neuzelle lädt an diesem Sonnabend die evangelische Kirchengemeinde zu einem besonderen Konzert in die Evangelische Pfarrkirche zum Heiligen Kreuz ein. Zu erleben ist dann Georg Friedrich Händels Oratorium „Messias“ in einer etwas gekürzten Form. Vor allem das „Halleluja“ gehört wohl zu einem der berühmtesten Musikstücke der abendländischen Kultur.

Für sein eigenes Opernhaus in London schrieb der Komponist (1685–1759) zunächst vor allem Opern. Dann kam er auf die Idee, Geschichten aus der Bibel mit Musik zu erzählen – zum Beispiel die von Jesus, also dem „Messias“. An der Stelle, wo Gott im Himmel gelobt wird, singt der Chor laut „Halleluja“.

Wie im Rausch komponiert Händel seinen „Messias“ und legt in nur 22 Tagen die fertige Partitur vor. Das Werk überzeugt durch Klarheit, durch den Zauber seiner Arien und die Tiefe der gesetzten Themenkreise: Verkündigung, Geburt, Passion, Tod, Auferstehung und ewiges Leben. Der Schriftsteller Stefan Zweig beschreibt in einer seiner „Sternstunden der Menschheit“ die Entstehung des Händelschen „Messias“ sehr plastisch: Der von Krankheit gezeichnete, bankrotte Komponist Händel ist nach mehreren Misserfolgen völlig am Ende. Ein Bote bringt ein neues Libretto. Als er es schließlich liest, fällt durch die biblischen Worte, die ihn trösten und ermutigen, Stück für Stück die Versteinerung von ihm ab, Melodien sprudeln wie von Zauberhand aus ihm heraus.

Die Evangelische Kirchengemeinde lädt zu diesem musikalischen Ereignis mit dem Seelower Oratorienchor, Arno Schneider (Orgel), dem Neuen Konzertorchester Berlin, den Solisten Sarah Behrendt, Karina Repova, Gerald Beatty, Michael Rapke unter Leitung von Kreiskantorin Anja Liske-Moritz, ein.(MOZ)

„Messias“: 6. Oktober, 19 Uhr, Evangelische Kirche Neuzelle, Karten in der Besucherinformation Neuzelle, Tel. 033652 6102. Restkarten an der Abendkasse.