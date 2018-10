Konzertabend mit Musical-Stars

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Im Saal des Bad Saarower Bahnhofshotels „Die Bühne“ steigt am Sonnabend die Herbstauflage der Music-Lounge. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass bereits eine Stunde zuvor.

Gastgeber der Veranstaltung ist wie bisher Dolan José. Nach dem Konzept einer Show, die bereits seit fünf Jahren erfolgreich unter anderem in Berlin, Hamburg und Vancouver läuft, lädt er weitere Sänger, Pianisten und andere Musiker nach Bad Saarow ein. Dolan José kam durch das Musical „Starlight Express“ nach Deutschland. Er und viele der Künstler kommen aus großen Theatern. Eine Vielzahl spielt Hauptrollen in Musicals.

Am Sonnabend zu Gast ist unter anderem Ben Christian Alguso. Er kam 1994 als Mitglied der Originalbesetzung der deutschen Bühnenfassung von „Miss Saigon“. Später zog es ihn nach Berlin, wo er in unterschiedlichen Clubs auftrat. Mit dem Abba-und-Beatles-Musical „Mamma Mia – Come Together“ tourte er durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 23,50 Euro (Telefon 03361 59992), an der Abendkasse 25 Euro.