Illegale Bauten bleiben im Dunkeln

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Schätzungsweise 1,7 Millionen Euro sind nötig, wenn Panketal alle Straßen und Wege beleuchtet, die noch dunkel sind. Daher beschloss die Gemeindevertretung nach langer Diskussion, ein Konzept, das 2013 beschlossen worden war, fortzuschreiben. Sich bis 2025 dafür Zeit zu lassen, wie die Verwaltung vorgeschlagen hatte, stieß vor allem bei dem Schwanebecker Ortsvorsteher Lutz Grieben (Linke) auf Widerspruch. Das müsse auch bis 2021 möglich sein, zumal aus seiner Sicht das Gros aller Straßen bereits beleuchtet sei.

Gestritten wurde über den sogenannten Bereich Neu-Schwanebeck, eine Wochenendsiedlung, in der nach und nach Häuser errichtet wurden. Nur wenige davon hätten eine Baugenehmigung, zahlreiche Bauten seien illegal. Allerdings, waren sich einige Gemeindevertreter, darunter Eva Schmidt (Linke) einig, diesen Status Quo nicht weiterzuverfolgen. Hubert Hayek (SPD) schlug gar vor, das Gebiet abzutreten und Bernau zuzuschlagen. „Bernau liegt mit Birkholz vor der Tür“, so der Gemeindevertreter. Grieben meldete sich erneut zu Wort: „Liebe Gemeindevertreter, nehmen Sie an Informationsveranstaltungen teil“, machte er sarkastisch klar. „Die Häuser gibt es dort gar nicht, es ist ein Wochenend-Gebiet.“

Dennoch, konterte Carola Wolschke (Bündnis Panketal), würden dort Menschen ihre Freizeit verbringen und leben, die Wege seien viel zu dunkel. „Das ist unser Gebiet, das können wir jetzt nicht im Rahmen einer Beleuchtungsdebatte abstoßen.“ Thomas Stein (Linke): „Gerade, wenn die Straßen schlecht sind, müssen sie beleuchtet werden. Ich halte 2021 für realistisch.“

Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD) betonte, dass die Errichtung von Straßenleuchten umlagefähig sei. Gerade deshalb habe man einen längeren Zeitraum gewählt. Der Ausbau bis 2025 erschien ihm realistisch.

Beschlossen wurde, bis 2021 das vorliegende Konzept zu realisieren. Die Umsetzung wird unabhängig vom Straßenbau erfolgen. Sollte später der Ausbau nachkommen, hatte die Gemeindeverwaltung angeführt, könne ein Umverlegen der Beleuchtung nötig werden. Daraus entstünden zusätzliche Kosten.

Vorrang in der Realisierung hat die Beleuchtung parallel zum Neubau des Radweges an der L200. 2019 sollen Straßenleuchten parallel zum Ausbau von der Hannah-Arendt-Straße zwischen Goethe- und Kleiststraße folgen. Leuchten am Knoten Lindenberger Weg, der umgebaut wird, entstehen ebenfalls. Weitere Projekte sind die Heinestraße, inklusive Heinepassage, Brücken-, Winkler-, Helmholtz-, Max-Lenk-Straße und Humboldtweg, Momsenstraße, Friedenstraße sowie Uhlandweg. Allein dieses Paket schlägt mit geschätzten Kosten von 250 000 Euro zu Buche.

In einer Übersicht, die dem Beschluss anhängt und die auch öffentlich einsehbar ist, wurden weitere unerschlossene Gebiete für das erweiterte Beleuchtungskonzept aufgeführt. Keine Leuchten erhält die Siedlung Neu-Schwanebeck. Hier bleibt wie gehabt weiterhin alles im Dunkeln.