Total verliebt in Brandenburg

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Sie heißen „Blickgewinkelt“, „Burgturm“ oder „Herzanhirn“ – auf diversen Portalen erzählen Blogger von ihren Reisen durch Brandenburg. Eine gute Werbung für die Mark, die teilweise vom Tourismus-Marketing des Landes unterstützt wird.

„Ich fand es klasse und habe mich sogar ein wenig in die Gegend verliebt“, schwärmt Blogger „Mac“ über das Wandern mit Eseln im Fläming. Laura, nach eigenen Angaben „total verliebt in mein Heimatland Brandenburg“, berichtet ihren mehr als 13 000 Anhängern beim sozialen Netzwerk „Instagram“ von Trips in die Karibik und nach Korfu, aber die meisten Touren führen sie in die Mark. Und die Berlinerin Inka Chall empfiehlt auf ihrer Seite einen „ziemlich perfekten kleinen Wochenendausflug“ ins Museumsdorf Glashütte.

Schon seit einigen Jahren wächst die Bedeutung von Bloggern für das Tourismus-Geschäft. Der Trend kommt aus den USA. Schon ab 2005 ging es dort mit dem Schreiben von Online-Reisetagebüchern für ein größeres Publikum los. Längst hat sich die Szene professionalisiert beziehungsweise kommerzialisiert. Für manche Blogger ist es ein gut bezahlter Vollzeit-Job, andere lassen sich zumindest die Reisekosten erstatten und einige zahlen in der Regel selbst, um glaubwürdig zu bleiben.

Die Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH hat sich auf die neue Situation eingestellt. Steffen Lehmann, bei der TMB zuständig für Digitale Kommunikation und Blogger Relations, nimmt Anfragen und Wünsche der reisenden Leute auf und geht auch auf Blogger mit großer Reichweite direkt zu, um ihnen einen Ausflug ins Brandenburgische samt Berichterstattung schmackhaft zu machen.

„Es ist ein Tauschgeschäft. Wir bezahlen und erzielen damit für unsere touristischen Angebote eine größere Reichweite“, sagt Steffen Lehmann. Jene Reichweite sei ziemlich gut messbar. Auf Instagram sieht man auf den ersten Blick, wie vielen Leuten die Reise-Story „gefällt“. Bei den Top-Bloggern müsse man sich früh anmelden, sagt der TMB-Experte. „Sie werden von vielen Stellen angefragt und sind dann schnell mal ausgebucht.“ Weiterer Vorteil des Bezahlgeschäfts für die TMB: Sie hat Einfluss darauf, was erzählt wird und wie. Ausrichtung des Textbeitrags, Fotos, Video – alles wird vorher abgesprochen.

An konkreten Themen würden Wasseraktivitäten gut laufen, also etwa das führerscheinfreie Floßfahren. Auch Wandern liege gerade im Trend. „In diesem Monat wird eine Bloggerin für eine Woche durch die Uckermark wandern.“ Für das Fontane-Jahr 2019 seien Blogger ebenfalls ein Baustein im Marketingkonzept. „Wir wollen jemand mit einem Wohnwagen zu verschiedenen Stationen schicken.“

Grundsätzlich gilt: Mit einem gewissen Maß an möglicher Kritik müsse man leben, etwa wenn der Service auf der Reise nicht so gut gewesen sein sollte. „Die Blogger sind frei.“ Aber ein totaler Verriss sei sicher keine Basis für eine weitere Zusammenarbeit, stellt Steffen Lehmann nüchtern fest. Liest man sich durch die Profile einiger Reise-Blogger auf Instagram, müssen die TMB und andere Geldgeber kaum Sorgen haben. Die Autoren zeigen sich zumeist dankbar und sehr euphorisch. Gerichtsurteile zwingen sie seit einiger Zeit dazu, bezahlte Beiträge als Werbung zu kennzeichnen.

Inka Chall, im Nebenjob Betreiberin des Blogs „Blickgewinkelt“, sieht ihre Branche vor einem schweren Spagat. „Natürlich kann man nicht wie ein Journalist berichten, der ein festes Einkommen hat. Man muss ja Geld verdienen“, gibt sie zu bedenken. Aber nur unkritische Werbetexte abzuliefern, führe in eine Sackgasse. Sie habe sich entschieden, auf ihrem Blog weitgehend auf Sponsoring zu verzichten. Dafür schreibe sie nun Reiseführer auf Papier, deren Verkauf ihr Einnahmen bescherten.