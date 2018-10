Systematische Gelegenheit zum Unrecht

André Bochow

Berlin (MOZ) Schon Zwangsadoption ist eine unfassbare Ungeheuerlichkeit. Manche glauben sogar, dass in der DDR der Tod von Neugeborenen vorgetäuscht wurde, um Kinder zur Adoption freizugeben.

„Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft und inzwischen seit 25 Jahren mit der Aufarbeitung der SED-Diktatur beschäftigt.“ So beginnt Historiker Christian Sachse am 25. Juni dieses Jahres seine Erklärungen vor dem Petitionsausschuss des Bundestages. Sachse weiß, dass er vielen hoffenden Menschen weh tut, wenn er sagt: „Einen vorgetäuschten Kindestod mit anschließender Fremdadoption im Sinne eines historischen Beleges habe ich bisher in den Archiven nicht gefunden.“ Der Historiker will Zwangsadoption und „vorgetäuschten Kindestod“ als „zwei getrennte Sachgebiete behandeln“.

Zwangsadoptionen sind Sachse mehrfach untergekommen. Beispielsweise hat er einen Fall rekonstruiert, „in dem die Staatssicherheit die Federführung übernahm“. In einer Vorstudie über die „Dimensionen und wissenschaftliche Nachprüfbarkeit politischer Motivation in DDR-Adoptionsverfahren“ kommen die Autoren von der Uni Potsdam allerdings zu dem Schluss, dass sich Zwangsadoptionen „nicht als ein systematisch angewandtes Mittel der Repressionspolitik gegen tatsächliche oder vermeintliche Gegner rekonstruieren lässt.“ Es seien weder vom MfS noch vom Ministerium für Volksbildung entsprechende „generelle Anweisungen und konzeptionelle Ausführungen“ nachzuweisen. Die Autoren sprechen stattdessen von „systemisches Unrecht ermöglichende Gelegenheitsstrukturen“. Schließlich konnten in der DDR staatliche Maßnahmen nicht von unabhängigen Gerichten überprüft werden.

Da drängt sich die Frage nach der Anzahl solcher Willkürakte auf. In der Vorstudie heißt es, es habe hinreichende Erkenntnisse dafür gegeben, „dass sich das Phänomen „nicht auf die bislang in der Forschungsliteratur präzise aufgearbeiteten sieben Fälle beschränkt“. Aufgrund der Datenlage gehen die Potsdamer Wissenschaftler von „mindestens mehreren hundert“ Fällen aus. Ausdrücklich betonen sie aber, dass sie die „Legitimität und Kindeswohlorientiertheit der überwiegenden Mehrheit“ der DDR-Adoptionen „nicht in Frage stellen“.

In einer Arbeitsgruppe beim Ostbeauftragten der Bundesregierung wird nun die weitere Erforschung der Zwangsadoptionen festgelegt. Nach Aussagen des Bürgerrechtlers und CDU-Politikers Arnold Vaatz soll sich die entsprechende Hauptstudie höchstwahrscheinlich nicht mit dem „vorgetäuschten Säuglingstod“ befassen. Dafür wären im Zweifelsfall die Staatsanwälte zuständig.

Der Historiker Christian Sachse hält es nicht für unmöglich, dass der Tod von Neugeborenen vorgetäuscht wurde. Für wahrscheinlich hält er das nicht. Der Aufwand wäre einfach zu groß gewesen. „Es müssen Urkunden gefälscht, medizinisches Personal dauerhaft zum Schweigen gebracht und der gesamte Vorgang über Jahrzehnte unter Kontrolle gehalten werden.“ Sachse empfiehlt in Sachen vorgetäuschter Säuglingstod eine weitere Vorstudie, „die aus behaupteten Fällen Muster bildet. Aus diesem Muster sollte erkennbar sein, wo eine verantwortungsbewusste Forschung ansetzen sollte.“