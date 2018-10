Generalsanierung bremst ICE und Intercity

Dieter Keller

Berlin (MOZ) Von 2019 bis 2023 erneuert die Deutsche Bahn die Neubautrassen Stuttgart-Mannheim und Würzburg-Fulda. Dafür müssen sie in Etappen monatelang gesperrt werden. Wegen Umleitungen drohen längere Fahrzeiten sowie Zugausfälle.

Über ein Vierteljahrhundert haben die ersten Hochgeschwindigkeitsstrecken der Deutschen Bahn von Würzburg nach Hannover und von Stuttgart nach Mannheim auf dem Buckel. Jetzt brauchen sie eine Generalüberholung: Von 2019 bis 2023 werden sie für 825 Millionen Euro etappenweise erneuert. Dafür werden sie komplett gesperrt, was längere Fahrzeiten bedeutet. Da es sich um Ersatzinvestitionen handelt, übernimmt der Bund die Kosten fast vollständig.

Beide Strecken gingen nach jahrzehntelanger Bauzeit Anfang Juni 1991 in Betrieb. Seither gab es nur reine Instandhaltung. „Wir müssen jetzt grundlegend ran, um die Qualität der Schnellfahrstrecke für künftige Generationen weiter gewährleisten zu können“, erklärte Programmleiter Hannes Tesch.

Genau geplant ist die erste Etappe von Hannover nach Göttingen, die vom 11. Juni bis 14. Dezember 2019 gesperrt wird. Die Fernzüge werden umgeleitet, was 30 bis 45 Minuten längere Fahrzeiten von Hamburg oder Berlin nach Frankfurt/Main bedeutet. Zudem fahren weniger Züge, weil auf den Ausweichstrecken weniger ICE und Intercitys eingesetzt werden können. Auswirkungen dürfte es auch im Nahverkehr geben.

Die zweite Etappe sind die 99 Kilometer Neubaustrecke zwischen Stuttgart und Mannheim. wo vom 10. April bis zum 31. Oktober 2020 kein Zug fährt. Hier werden 315 000 neue Betonschwellen verlegt, 54 Weichen erneuert und 200 000 Tonnen neuer Schotter eingebaut. „Konkrete Umleitungs- und Fahplankonzepte sind noch in Planung“, heißt. Daher steht noch nicht fest, welche Züge wie viel länger brauchen oder ausfallen. Mit täglich 185 Fernzügen und 24 Güterzügen ist diese Strecke besonders stark belastet.

Die 327 Kilometer zwischen Würzburg und Hannover nutzen täglich 110 Fern- und 26 Güterzüge. Hier geht es 2021 zwischen Göttingen und Kassel mit der Sanierung und Komplettsperrung weiter. Im Jahr darauf folgt die Strecke Würzburg-Fulda, 2023 schließlich Fulda-Kassel.

Unter anderem müssen 63 Tunnels saniert werden, die zusammen über 100 Kilometer lang sind. Dabei seien aufgrund der Staubentwicklung aufwändige Umbauverfahren mit Bewässerung des Schotters und Frischluftzufuhr erforderlich, begründete Tesch die Streckensperrungen. Vorteil für die Reisenden sei, dass es während der Bauphasen einen festen Fahrplan gebe und sie sich nicht auf mehrmals wechselnde Angebote einstellen müssten.

Über die Fahplanänderungen sollen die Fahrgäste im Internet und auf den Bahnhöfen informiert werden. Die Inhaber von Zeitkarten und Bahncard 100 sollen eine finanzielle Entschädigung bekommen. Den übrigen Kunden verspricht die Bahn nur „kleine Aufmerksamkeiten“.

Auf die Pünktlichkeitswerte der Bahn dürften die Umleitungen keinen Einfluss haben, da die Umleitungen gleich in den Fahrplan eingebaut werden. In jüngster Zeit hatten sich die Verspätungen gehäuft: Im August waren nur knapp 70 Prozent der Fernverkehrszüge pünktlich, in den ersten acht Monaten dieses Jahres 76 Prozent. Eigentlich wollte die Bahn 82 Prozent erreichen.

Für den bahnpolitischen Sprecher der Grünen im Bundestag, Matthias Gastel, gibt es keine Zweifel, dass die Bauarbeiten notwendig sind. Allerdings geschehe dies auf dem Rücken von Fahrgästen und Güterkunden. „Die Deutsche Bahn muss endlich wieder mehr unter dem rollenden Rad bauen, so wie es zu Bundesbahn-Zeiten üblich war“, sagte Grünen-Sprecher Gastel dieser Zeitung. Auch biete sich abschnittsweises Bauen an, um die Einschränkungen zu begrenzen.