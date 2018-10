Christiane Bonk ist neue Gleichstellungsbeauftragte

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Christiane Bonk ist seit Montag Oranienburgs neue Gleichstellungsbeauftragte und Nachfolgerin von Heidrun Szczepanski, die sich nach 25 Jahren im Amt in den Ruhestand verabschiedet hatte. Christiane Bonk setzte sich gegen 50 Bewerberinnen durch.

Ihr Lebensthema wurde Christiane Bonk praktisch in die Wiege gelegt: Die 39-Jährige wurde am 8. März, dem Internationalen Frauentag, geboren. „Mein Papa ist ein Feminist“, sagt die in Eichhorst am Werbellinsee aufgewachsene und seit zehn Jahren in Lehnitz lebende Mutter von drei Kindern. Ihr Vater habe immer betont, dass Frauen alles genauso gut könnten wie Männer. „Das hat mich in meinem Denken und Handeln geprägt“, sagt Christiane Bonk.

Seit 20 Jahren beschäftigt sich die Kommunikations- und Politikwissenschaftlerin mit Frauenrechten und Gleichstellung, zuletzt an der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft, EAF Berlin. Sie werde sich für gleiche Chancen für Frauen und Männer, für Mädchen und Jungen einsetzen. Chancengleichheit sei nicht nur ein Thema für Frauen, sondern müsse für alle Geschlechter und sexuellen Orientierungen gelten. Für die „Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft“ sei ein Umdenken notwendig. Ganz selbstverständlich spricht Christiane Bonk über die Begriffe „Gender“ (Geschlechterforschung) und „Diversity“ (Vielfalt). Ihre neue Aufgabe beschreibt sie als „Herzensangelegenheit“. Es gebe genug zu tun bei der paritätischen Besetzung von Posten in der Politik, der Wirtschaft und in Verwaltungen. Oranienburgs Stadtverwaltung sei aber bereits gut aufgestellt, die Hälfte der Ämter wird von Frauen geführt. Christiane Bonk arbeitete in Konzernen, mittelständischen Betrieben, auf Bundes- und Landesebene. „Die Widerstände sind überall die gleichen“, sagt sie.